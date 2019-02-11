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كُتّاب وآراء
تأجيل انطلاق البُطولة يؤزم وضع الريكبي المغربي
تَلَقَّت الأندية الوطنية للريكبي قرار الجامعة الملكية المغربية للعبة القاضي بتأجيل انطلاق منافسات البطولة الوطنية بامتعاض كبير، خاصة وأنها المرة الرابعة التي يقدم فيها الجهاز الوصي على هاته الخطوة التي أربكت حسابات الأندية واستعداداتها للموسم الجديد.
وقَال أحمد دغبور، اللاعب السابق المدير التقني لفريق راسينغ أطلنتيك بن مسيك سيدي عثمان، في تصريح لـ"هسبورت"، إن مجموعة من الأندية تلقَّت بلاغ تأجيل منافسات البطولة بـ"صدمة"، خاصة وأنه التأجيل الرابع في ظرف أربعة أشهر، دون أن يتم استئناف المنافسة.
وأوضح المتحدِّث نفسه أن التأجيل المتكرر لانطلاق البطولة أطفأ الحماس في نفوس الأندية الوطنية، فضلا عن أن المستوى التقني للفرق سيتراجع في ظل الارتباك الذي طبع الاستعدادات والارتجالية التي وسمت برمجة البطولة.
وأَرْدَفَ الإطار التقني أن تذمر الأندية لا يقتصر على التأجيل المتكرر لانطلاق منافسات البطولة فحسب، وإنما أيضا على تغيير نظام اللعب، الأمر الذي حدّ من تنافسية الفرق، وبالتالي سيؤثر على المستوى التقني العام للعبة في المغرب.
وقرَّرت لجنة المنافسات الرياضية للجامعة الملكية المغربية للريكبي تأجيل انطلاق مباريات البطولة الوطنية المبرمجة غدا الأحد إلى وقد لاحق، لم يحدده البلاغ الصادر عن الجهاز الوصي على اللعبة.
وبرَّرت لجنة المنافسات التابعة لجامعة الريكبي قرارها تأجيل انطلاق البطولة الوطنية بـ"الوضعية المالية للجامعة، وكذا لعدم توصل الحكام بمستحقاتهم المالية عن موسم 2017-2018، في انتظار فتح نقاش مع جميع مكونات اللعبة"، بتعبير البلاغ.