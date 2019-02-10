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الرئيسية | رياضة | نتائج الدوري الاحترافي اتصالات المغرب للقسم الثاني

نتائج الدوري الاحترافي اتصالات المغرب للقسم الثاني

نتائج الدوري الاحترافي اتصالات المغرب للقسم الثاني
هسبريس من الرباط
الأحد 10 فبراير 2019 - 04:10

اكتملت غالبية نتائج مباريات البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الوطني الثاني في كرة القدم بعد إجراء منافسات الدورة الـ 19؛ وجاءت كما يلي:

جمعية سلا - شباب أطلس خنيفرة 3-0 | الإتحاد الزموري للخميسات - نادي شباب ابن جرير 0-0 | شباب قصبة تادلة - الوداد الفاسي 0-1.

أولمبيك الدشيرة - النادي الرياضي السالمي 2-0 | نادي نهضة الزمامرة - الراسينغ البيضاوي 0-0 | وداد تمارة - الاتحاد الرياضي القاسمي 2-3.

وتجرى اليوم الأحد، على الساعة الثالثة بعد الزوال، مقابلتان اثنتان: النادي القنيطري - شباب المسيرة | المغرب الفاسي - رجاء بني ملال.

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