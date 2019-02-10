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كُتّاب وآراء
نتائج الدوري الاحترافي اتصالات المغرب للقسم الثاني
اكتملت غالبية نتائج مباريات البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الوطني الثاني في كرة القدم بعد إجراء منافسات الدورة الـ 19؛ وجاءت كما يلي:
جمعية سلا - شباب أطلس خنيفرة 3-0 | الإتحاد الزموري للخميسات - نادي شباب ابن جرير 0-0 | شباب قصبة تادلة - الوداد الفاسي 0-1.
أولمبيك الدشيرة - النادي الرياضي السالمي 2-0 | نادي نهضة الزمامرة - الراسينغ البيضاوي 0-0 | وداد تمارة - الاتحاد الرياضي القاسمي 2-3.
وتجرى اليوم الأحد، على الساعة الثالثة بعد الزوال، مقابلتان اثنتان: النادي القنيطري - شباب المسيرة | المغرب الفاسي - رجاء بني ملال.