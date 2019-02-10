إيطاليا تضغط على المغربي كيين لحمل ألوان منتخبها

هسبورت من الدار البيضاء

يَضغط المسؤولون التقنيون لكرة القدم الإيطالية على اللاعب الدولي المغربي سفيان كيين، المحترف في صفوف فريق كييفو فيرونا الممارس في دوري الدرجة الأولى المحلية، تمهيدا لدعوته إلى الالتحاق بمنتخب "سكوادرا أزورا" خلال القادم من الاستحقاقات.

وعَلِمَت "هسبورت" من مصدر مقرّب من اللاعب سفيان كيين أن الأخير يتعرض لضغوطات من قبل إدارة ناديه كييفو فيرونا، من أجل تسوية أموره الإدارية في إيطاليا والحصول على الجواز الأحمر، علما أنه يملك الجنسية المزدوجة البلجيكية-المغربية؛ وذلك في أفق استمالته لحمل القميص الوطني الإيطالي، سواء مع المنتخب "الأولمبي" أو الكبار.

وتُسلَّط أعين تقنية إيطالية عدة على الموهبة المغربية، الذي يبصم على عروض جيدة في ملاعب "الكالتشيو"، مما دفع إدارة نادي نابولي الإيطالي إلى فتح باب المفاوضات معه، خلال مرحلة "المركاتو" الشتوي المنصرمة، حيث تم الاتفاق المبدئي على أن ينتقل إلى صفوف نادي الجنوب، خلال الصيف المقبل، تحت إمرة المدرب الإيطالي المعروف كارلو أنشيلوتي.

سفيان كيين (21 عاما)، من مواليد مدينة فيرفيرس البلجيكية، يعد من أبرز الأسماء المغربية الشابة المعوّل عليها من قبل الإدارة التقنية المغربية، حيث سبق له أن حمل قميص منتخب المغرب لأقل من 20 سنة، أطلق عليه لقب "حجي الجديد"، ويعتبر من الركائز الأساسية داخل منظومة منتخب أقل من 23 سنة، تحت قيادة الهولندي مارك فوت، التي ستستهل مسار بحثها عن تذكرة بلوغ دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" انطلاقا من تصفيات كأس أمم إفريقيا والمواجهة المرتقبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية في مارس المقبل.

وكان شادي أوخدا، المحترف في صفوف فريق "ألبيسولا" الإيطالي، قد توصل بدعوة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أجل الالتحاق بالمعسكر الإعدادي لـ"منتخب أقل من 02" في مدينة تيريني، في الفترة الممتدة من عاشر إلى غاية 13 فبراير الجاري، بعد أن اقتنع الناخب الإيطالي بإمكانيات اللاعب المغربي الذي ظهر مع فريقه "ألبيسولا" خلال الموسم الجاري في 21 مباراة (3 منها لحساب كأس إيطاليا).

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