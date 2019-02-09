24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق طبي مغربي يجري عمليتين لقسطرة القلب
- جليلة التلمسي تواجه مرميد
- حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة
- صلاح نيازي في بيت ياسين
- الدعم المخصص للبوطان والسكر يلتهم 1550 مليارا من ميزانية الدولة
عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة (5.00)
حكومة كيبيك تُلغي أزيد من 18 ألف طلب هجرة للعمال المؤهلين (5.00)
البراهمة: المغرب أخطأَ مع فنزويلا .. ونزاع الصحراء بيد الأمم المتحدة (5.00)
- العثماني: المملكة محسودة .. المغاربة مدعوّون إلى الاعتزاز بالوطن - (144)
- بنكيران: لم أساند ماء العينين بـ"الرومي".. والملكية البرلمانية خطر - (116)
- عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة - (109)
- البراهمة: المغرب أخطأَ مع فنزويلا .. ونزاع الصحراء بيد الأمم المتحدة - (100)
- "الجبهة" تعلن بوتفليقة مرشحا رسميا لخلافة نفسه في رئاسة الجزائر - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التراضي ينهي تواجد بن حساين مع المغرب التطواني
أعلن فريق المغرب التطواني، اليوم السبت، انفصاله بالتراضي عن مدربه عبد الواحد بن حساين، وذلك بعد الإجتماع الذي عقدته معه إدارة الفريق.
وذكر بلاغ للنادي أن المكتب المسير توصل إلى اتفاق مع مدرب الفريق، عبد الواحد بن حساين، يقضي بفسخ العقد الاحترافي الذي يربط الطرفين بشكل ودي.
كما أضاف المصدر أن "الانفصال عن بن حساين جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حصدها في الفريق في الجولات الأخيرة، وجعلت الفريق يندحر إلى المراكز الأخيرة في سلم ترتيب البطولة الاحترافية".
جدير بالذكر أن فريق المغرب التطواني يتموقع في الصف 14 بسبورة الترتيب العام المؤقت، برصيد 18 نقطة جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وكانت آخر خسارة له ضد فريق النهضة البركانيّة برسم الدورة 17.