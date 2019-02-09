التراضي ينهي تواجد بن حساين مع المغرب التطواني

هسبريس من الرباط

أعلن فريق المغرب التطواني، اليوم السبت، انفصاله بالتراضي عن مدربه عبد الواحد بن حساين، وذلك بعد الإجتماع الذي عقدته معه إدارة الفريق.

وذكر بلاغ للنادي أن المكتب المسير توصل إلى اتفاق مع مدرب الفريق، عبد الواحد بن حساين، يقضي بفسخ العقد الاحترافي الذي يربط الطرفين بشكل ودي.

كما أضاف المصدر أن "الانفصال عن بن حساين جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حصدها في الفريق في الجولات الأخيرة، وجعلت الفريق يندحر إلى المراكز الأخيرة في سلم ترتيب البطولة الاحترافية".

جدير بالذكر أن فريق المغرب التطواني يتموقع في الصف 14 بسبورة الترتيب العام المؤقت، برصيد 18 نقطة جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وكانت آخر خسارة له ضد فريق النهضة البركانيّة برسم الدورة 17.