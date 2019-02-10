24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مع "الكاتب الأجرب" .. هكذا يحب ابن رشد استقبال "مرضاه الأدباء" (5.00)

  2. الدار البيضاء تنهي "جدل النظافة" باختيار شركتين لتقديم أفضل خدمة (5.00)

  3. إمغران يطرح "أريناس" بإيقاعات أمازيغية شبابية (5.00)

  4. إيطاليا تضغط على المغربي كيين لحمل ألوان منتخبها (5.00)

  5. أنقرة تدافع عن حقوق "أتراك اليوغور" في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بَعد "الإقصاء العربي" .. جمهور الرجاء يطالب بألقاب

بَعد "الإقصاء العربي" .. جمهور الرجاء يطالب بألقاب

بَعد "الإقصاء العربي" .. جمهور الرجاء يطالب بألقاب
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأحد 10 فبراير 2019 - 11:05

تُحاول مكونات الرجاء البيضاوي نفض غبار السقطة العربية، بخروج الفريق من دور ربع نهائي كأس أبطال العرب للأندية، على يد النجم الساحلي التونسي، للعودة إلى المنافسة على الواجهات المتبقية التي يشارك فيها "النسور"، بداية من الدوري المحلي، وكأس "السوبر" الإفريقي ثم كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأجمعت جماهير الرجاء البيضاوي عقب إقصاء فريقها، في ردود أفعال عبر تعليقات، على ضرورة طي صفحة الكأس العربية، والتركيز على التتويج بالدوري المغربي الاحترافي، للعودة إلى المنافسة في دوري أبطال إفريقيا، دون التفريط في كأس "السوبر"، وكذا كأس "الكاف"، لضمان استمرار تنافسية الفريق قاريا، علما أن آخر لقب محلي لـ"الخضر" كان قبل ست سنوات كاملة.

من جهة أخرى، جدَّدت الجماهير الرجاوية عتابها على الطريقة التي تم بها تدبير ملف الانتدابات الصيفية والشتوية الماضية، والتي لم تقدم الإضافة المرجوة لـ"الفريق الأخضر"، المفترض أن يكون قويا كفاية من الناحية البشرية، في حال ما أراد المنافسة بارتياح على مختلف الواجهات التي يشارك فيها.

جدير بالذكر أن الرجاء البيضاوي سيواجه، الأربعاء المقبل، نادي أوتوهو دويو الكونغولي، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في ثاني جولات دور المجموعات من منافسات كأس "الكاف"، علما أن الجولة الأولى كانت قد انتهت بالتعادل أمام حسنية أكادير بهدف لمثله.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالله مم الأحد 10 فبراير 2019 - 11:17
المرجو من محبي الرجاء في المغرب كله الصبر على هذا الفريق حتى ترتفع معنوياته بصبركم ويحقق الالقاب المتبقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - متفرج الأحد 10 فبراير 2019 - 11:40
السلام عليكم فريق الرجاء الرياضي لم تبقى منو الا اسم الرجاء فقط الله ارحم الرجاء ديال بصح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.