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كُتّاب وآراء
بَعد "الإقصاء العربي" .. جمهور الرجاء يطالب بألقاب
تُحاول مكونات الرجاء البيضاوي نفض غبار السقطة العربية، بخروج الفريق من دور ربع نهائي كأس أبطال العرب للأندية، على يد النجم الساحلي التونسي، للعودة إلى المنافسة على الواجهات المتبقية التي يشارك فيها "النسور"، بداية من الدوري المحلي، وكأس "السوبر" الإفريقي ثم كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأجمعت جماهير الرجاء البيضاوي عقب إقصاء فريقها، في ردود أفعال عبر تعليقات، على ضرورة طي صفحة الكأس العربية، والتركيز على التتويج بالدوري المغربي الاحترافي، للعودة إلى المنافسة في دوري أبطال إفريقيا، دون التفريط في كأس "السوبر"، وكذا كأس "الكاف"، لضمان استمرار تنافسية الفريق قاريا، علما أن آخر لقب محلي لـ"الخضر" كان قبل ست سنوات كاملة.
من جهة أخرى، جدَّدت الجماهير الرجاوية عتابها على الطريقة التي تم بها تدبير ملف الانتدابات الصيفية والشتوية الماضية، والتي لم تقدم الإضافة المرجوة لـ"الفريق الأخضر"، المفترض أن يكون قويا كفاية من الناحية البشرية، في حال ما أراد المنافسة بارتياح على مختلف الواجهات التي يشارك فيها.
جدير بالذكر أن الرجاء البيضاوي سيواجه، الأربعاء المقبل، نادي أوتوهو دويو الكونغولي، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في ثاني جولات دور المجموعات من منافسات كأس "الكاف"، علما أن الجولة الأولى كانت قد انتهت بالتعادل أمام حسنية أكادير بهدف لمثله.