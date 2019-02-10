عودة الريال وتأهب البارسا يشغلان صحف إسبانيا

هسبريس - إفي

انشغلت الصحف المدريدية الصادرة اليوم الأحد بفوز ريال مدريد بمعركة دربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو (3-1) على ملعب واندا متروبوليتانو، معتبرة هذا الانتصار بمثابة "عودة" للملكي، في حين ركزت الصحف الكتالونية على تأهب برشلونة لتحقيق فوز حاسم في سان ماميس اليوم أمام أثلتيك بلباو لتوسيع الفارق مع فريقي العاصمة.

وبصورة لكاسيميرو وهو يحتفل مع زملائه بأول هدف للريال في مباراة أمس التي كانت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، افتتحت صحيفة (ماركا) عددها الصادر اليوم بعنوان "الريال يعود"، مشيرة إلى أن "الميرينجي يفوز بالدربي ويستعد للمنافسة على كل الألقاب".

من جانبها، اختارت صحيفة (آس) عنوان "الريال يحلق" لصفحتها الرئيسية واصفة لقاء أمس بـ"دربي الـ(VAR)" في إشارة للجوء أكثر من مرة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بشكل صب في صالح الريال أكثر من الأتلتي.

وفي هذا الصدد أبرزت الصحيفة تصريحات مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي أقر بأن فريقه "لم يخسر بسبب الـ(VAR)، بل لأن المدريد كان أفضل".

وفي أعلى الصفحة، أشارت الصحيفة إلى استعدادات برشلونة لمواجهة أثلتيك بلباو اليوم الأحد ضمن منافسات نفس الجولة، مبرزة أن البلاوجرانا يواجه الفريق الباسكي "في وجود (الأرجنتيني ليونيل) ميسي وتحت ضغط"، لتحقيق فوز حاسم على ملعب سان ماميس لتوسيع الفارق مع غريمه الأزلي ريال مدريد الذي انقض على وصافة الليجا على حساب الروخيبلانكوس.

وكان هذا ما ركزت عليه الصحف الكتالونية التي ألمحت أيضا إلى أن فوز الريال "اعتراه الكثير من اللعبات المثيرة للجدل" في دربي كان الـ(VAR) نجمه الأول، بحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو).

واختارت هذه الصحيفة صورة لنجم البرسا ليونيل ميسي مع الفرنسي عثمان ديمبلي على صفحتها الرئيسية، وسلطت الضوء على أهمية معركة سان ماميس المقررة اليوم، مذكرة قرائها بأن برشلونة يحتل الصدارة بـ50 (قبل خوض مباراة الجولة الـ23)، خلفه ريال مدريد 45 نقطة ثم أتلتيكو (44)، لتؤكد على أهمية "التحدي" المتمثل في "توسيع الفارق مع الملكي لثماني نقاط ومع الأتلتي لتسع".

أما صحيفة (سبورت) فذهبت إلى أبعد من ذلك، وافتتحت عددها بصورة لمدرب البرسا إرنستو فالفيردي وهو يعبر بين أذرع لاعبيه المرفوعة وعنونتها "ممر لليجا"، مشيرة في عنوان فرعي إلى أن "نتيجة الدربي تمنح البرسا فرصة أكبر لتعزيز صدارته بتوجيه ضربة حاسمة في البطولة على ملعب سان ماميس".

ولهذه المعركة، أبرزت الصحيفة أن فالفيردي استعاد ديمبيلي عقب تعافيه من الإصابة واستدعى ميسي أيضا في قائمة الفريق لمواجهة أثلتيك بلباو، وذلك بعد أن تسببت مشكلات في العضلة الضامة في أن يكون البرغوث الأرجنتيني هو الحاضر الغائب في أخر نصف ساعة من مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي انتهت بالتعادل أمام ريال مدريد (1-1) على ملعب كامب نو.