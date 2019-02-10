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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يفاوض الزاكي لخلافة الفرنسي فيلود

الدفاع الجديدي يفاوض الزاكي لخلافة الفرنسي فيلود

الدفاع الجديدي يفاوض الزاكي لخلافة الفرنسي فيلود
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 10 فبراير 2019 - 23:34

انفصل فريق الدفاع الحسني الجديدي، رسميا، عن مدربه الفرنسي هوبير فيلود ومساعده بالتراضي، بسبب سوء النتائج المحققة في الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية، كما يقترب الإطار الوطني بادو الزاكي من خلافته.

وأكد عبد اللطيف مقترض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي، في اتصال هاتفي مع "هسبورت"، أن إدارة الفريق "الدكالي"، انفصلت بشكل رسمي عن فيلود ومساعده، مساء اليوم، في اجتماع للمكتب المسير، مبرزا أن الطرفين تراضيا على "الطلاق" بطريقة ودية.

وأوضح مقترض أن الأمور سارت بشكل جيد بين الطرفين، كما بدأت مفاوضات متقدمة مع الإطار الوطني بادو الزاكي، من أجل الإشراف على الفريق في المباريات القادمة، باعتباره مدربا مشهودا له بالكفاءة، ويتوفر على تجربة كبيرة بالإشراف علي مجموعة من الفرق الوطنية في البطولة، وأخرى خارج المغرب.

ولم يقدم فيلود الإضافة المرجوة منه منذ التعاقد معه في أكتوبر الماضي، حيث حصد العديد من الهزائم، آخرها في مباراتي الجيش الملكي بميدانه، وأخرى يوم أمس أمام أولمبيك خريبكة، بملعب هذا الأخير.

وبالنسبة للزاكي، فالإطار الوطني السابق سبق وأن أشرف على العديد من الفرق الوطنية، آخرها فريق اتحاد طنجة بداية الموسم الماضي، فيما أشرف علي تدريب فرق جزائرية كشباب بلوزداد، الذي توج معه بلقب كأس الجزائر سنة 2017، كما درب مولودية وهران بداية الموسم الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاع الحسني الجديدي يحتل حاليا المرتبة 11 في الدوري الاحترافي، برصيد 20 نقطة، بحصيلة خمسة انتصارات ومثلها من التعادلات، وسبع هزائم إلى حدود الجولة 17 من البطولة.

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