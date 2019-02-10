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الرئيسية | رياضة | الجامعة تحدد موعد سفر "الأسود" لملاقاة مالاوي

الجامعة تحدد موعد سفر "الأسود" لملاقاة مالاوي

الجامعة تحدد موعد سفر "الأسود" لملاقاة مالاوي
أوعنا بلعيد
الأحد 10 فبراير 2019 - 12:08

تشد بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الرحال إلى مالاوي يوم 21 مارس المقبل، من أجل مواجهة منتخبها المحلي ضمن مجريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها مصر في يونيو ويوليوز المقبلين.

وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم المذكور موعدا للسفر إلى مالاوي، حيث ستسافر بعثة "الأسود" عبر طائرة خاصة تفاديا لأي إرهاق قد يحل باللاعبين، لاسيما أن في انتظارهم مواجهة ودية قوية أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 26 مارس القادم، ستجرى بالمركب الرياضي بمدينة طنجة.

وسيخوض "أسود الأطلس" حصة تدريبية واحدة بالملعب الذي سيستضيف المباراة، على أن تكون العودة إلى المغرب مباشرة بعد نهاية اللقاء، تأهبا لمواجهة رفاق ليونيل ميسي، الذي تشير التقارير الإعلامية إلى غيابه عن اللقاء، وهو ما أكدته كذلك صحيفة "أس" الإسبانية.

وسيخوض المنتخب المغربي مباراة شكلية أمام مضيفه مالاوي بعد أن تمكن من حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس إفريقيا في الجولة الماضية، عقب فوزه بهدفين نظيفين أمام المنتخب الكاميروني، خلال اللقاء الذي احتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسب الل_____ه الأحد 10 فبراير 2019 - 13:01
مناسبة جيدة ,ليس هناك ما يسمى مقابلة شكلية,تاهل فعلا ولكن عليه ان يظهر بمظهر جيد ويتبث انه يستحق هذا التاهل ,عليه ان ينتصر او يتعادل ,وان يقدم مستوى لائق ,طائرة خاصة ,وامتيازات كبيرة عليه ان يكون في المستوى المطلوب,واذا عاد بهزيمة من مالاوي فهذه ستكون خيبة امال كبيرة,اما مقابلة الارجنتين فهي استعدادية فقط,رغم اننا كنا نفضل فريقا افريقيا قويا.
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