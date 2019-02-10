قبل الأرجنتيني سالا .. قِصص موت غامضة هزت مشاعر المغاربة

هسبورت - محمد فنكار*

خَلَّف المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، المتوفى في حادث سقوط طائرته أخيرا، فزعا في حياة اللاعبين، خاصة أن الحادث يذكر بقصص موت غامضة لبعض اللاعبين، صدمت العالم المحب لكرة القدم، بعد التأكد رسميا من موت اللاعب في رحلته إلى إنجلترا لخوض غمار تجربة احترافية مع فريق "كارديف".

ويَشهد التاريخ الحديث على وفيات أسماء خلقت الحدث بتميزها في مجالها، وكانت دائما حديث المتتبعين للشأن الرياضي، وذلك ما استمر حتى بعد نهاية "مدة صلاحيتها"، وفتح باب التكهنات حول الطريقة التي غادرت بها إلى العالم الآخر.

العربي بن مبارك..انتحار أم وفاة عادية؟

عَاشَ اللاعب المغربي العربي بن مبارك، أو "الجوهرة السوداء" كما لقَّبه الفرنسيون، حقبة زاهية في ثلاثينيات القرن الماضي، واعتبر نجما من نجوم الدوريين الفرنسي والإسباني اللذين لعب فيهما لفريقي "مارسيليا" و"أتليتيكو مدريد".

وكان أول عربي شارك في هاذين الدوريين العملاقين، لكن مجده الكروي وازاه غبن في المرحلة الأخيرة من حياته، إذ عاد إلى مدينة الدار البيضاء.

وعاش وحيدا بعد وفاة زوجته الفرنسية، ليكمل مرحلة الشيخوخة دون سند، ما أثر في وضعيته النفسية، فوجد متوفى في منزله سنة 1992، ليتبين أنه فارق الحياة قبل ثلاثة أيام بسبب أزمة قلبية حادة.

موت "بيتشو" يحيِّر الجميع ويصدم المغاربة

"بيتشو"، أو مصطفى شكري، لعب في صفوف قطبي الكرة الوطنية "الرجاء" و"الوداد"، وكذا المنتخب الوطني، سنوات السبعينيات، وحير الجميع بطريقة لعبه المدهشة والمتميزة التي فرضت على فريق الوحدة السعودي ضمه للاستفادة من خدماته.

لكن الجميع لم يظن أن نهايته ستكون مثيرة وغير عادية، ففي سنة 1980، ترددت بعض الأخبار التي كشفت وفاته في أحد مستشفيات مكة المكرمة في السعودية.

وأشيع أن السبب في وفاته كان سرطانا باطنيا لم يتعرف عليه الأطباء إلا بعدما نال منه وخطف حياته. لكن البعض اعتبر الوفاة غير عادية، وحضرت فرضية القتل دون تأكيد ذلك بالدلائل.

التسمم يقتل لاعب الرجاء البيضاوي زكرياء الزروالي

وفاة اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي زكرياء الزروالي في الـ3 من أكتوبر سنة 2011، عن عمر يناهز 33 عاما، خلفت الكثير من الأقاويل عن الوضعية الغامضة التي تسببت فيها، رغم أن الدكتور محمد العرصي، طبيب النادي، عزاها إلى الإفراط في تناول دواء يحتوي على مادة "الباراسيتامول"، مشيرا إلى أنّ الفقيد تناول علبة دواء كاملة في يومين، ما تسبب له في حالة تسمم.

"مقتل" و"وفاة" السوحي

تَضاربت الآراء بين قضيتين مثيرتين تتعلَّقان برياضة كرة القدم، ففي سنة 1970، وجد الكويتي ناصر السوحي، لاعب المنتخب الوطني ونادي التضامن، "مقتولا" قرب بناية في طور البناء، وهو ما اضطر السلطات الكويتية إلى التحقق من هوية الفاعل، لكن الطب الشرعي أكد عدم وجود شبهة جنائية في مصرعه، وكشفت إحدى الروايات أنه كان يتفقد المنزل الذي نوى استئجاره، وسقط في فتحة المصعد الذي كان تحت الإنشاء بارتفاع 6 أمتار.

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