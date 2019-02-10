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الرئيسية | رياضة | "الماص" يفتح أبواب ملعبه مجانا للعنصر النسوي‬

"الماص" يفتح أبواب ملعبه مجانا للعنصر النسوي‬

"الماص" يفتح أبواب ملعبه مجانا للعنصر النسوي‬
أوعنا بلعيد
الأحد 10 فبراير 2019 - 13:10

قرر فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم منح مجانية الدخول للنساء لحضور لقاء القمة يومه الأحد، أمام رجاء بني ملال، لحساب الجولة 19 من منافسات البطولة الوطنية الثانية، والذي سيحتضنه المركب الرياضي بمدينة فاس.

وفتح مسؤولو "الماص" أبواب المركب بشكل مجاني أمام العنصر النسوي، لتشجيعهن على الحضور بغية مساندة الفريق من جهة، ومن جهة أخرى ليكون المركب الرياضي مكانا للعائلات والفرحة والمرح والاستمتاع قبل أن يكون ملعبا لكرة القدم.

وحضرت أولتراس "فاطال تايغرز"، الفصيل المساند لفريق المغرب الرياضي الفاسي، للحصة التدريبية الأخيرة التي أُقيمت صباح أمس السبت بمدرسة الفريق بملاعب السعديين بفاس.

ورفعت المجموعة قبل بداية التدريبات لافتة كتب عليها "كونوا رجالا صافانا عليكم عوالة"، مع هتافات تشجيعية وحماسية للاعبين والطاقم التقني، وذلك من أجل تحفيزهم على تحقيق الانتصار أمام رجاء بني ملال، المحتل للمركز الثاني في الترتيب العام، وتذويب فارق النقاط الخمس.

من جانبه زار مروان بناني، رئيس الفريق، المجموعة "المصاوية" وطاقمها التقني بفندق إقامتها، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل المباراة، وحثهم على ضرورة تقديم كل ما لديهم في المواجهة من أجل تحقيق الانتصار.

وخصص المكتب المسير لـ"الماص" منحة مليون سنتيم لكل لاعب فور الظفر بالنقاط الثلاث أمام رجاء بني ملال، إذ تسعى مكونات الفريق الفاسي إلى تحقيق حلم الصعود في نهاية الموسم والعودة إلى قسم الكبار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالإله الأحد 10 فبراير 2019 - 13:24
حظ موفق للمغرب الرياضي الفاسي في هذه المقابلة وفي ما تبقى من دورات البطولة حتى يتمكن من العودة إلى حاضرة القسم الأول
بروح رياضية
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2 - التشجيع على الاختلاط الأحد 10 فبراير 2019 - 13:41
شكرا لفريق"الماص" على السماح للعنصر النسوي بالدخول مجانا للملعب والاختلاط والاحتكاك والمعاكسة والتحرش والمشاركة على التشجيع بالألفاظ النابية والكلام الفاحش.
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