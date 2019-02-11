أولمبيك أسفي تفقد خدمات عطوشي لـ3 أسابيع‬

أوعنا بلعيد

‪سيحرم فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم من خدمات لاعبه المهدي عطوشي لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة التي ألمت به خلال المعسكر الإعدادي الذي خاضه القرش المسفيوي بمدينة أكادير تأهبا لشطر الإياب من الدوري المغربي الاحترافي.

وأخضع الطاقم الطبي للفريق اللاعب العطوشي للمزيد من الفحوصات الطبية، ليتأكد غيابه عن الميادين لثلاثة أسابيع، سيخلد فيها للراحة قبل استئناف التدريب مع المجموعة المسفيوية والانضمام إلى قائمة الفريق التي ستخوض التحديات المقبلة.

ويعتبر اللاعب سالف الذكر من الأسماء التي تقدم الإضافة رفقة أولمبيك أسفي، المحتل للمركز السابع برصيد 22 نقطة، بعد خوضه 16 مباراة؛ وسيعمل المدرب هشام الدميعي على تجهيز خلفه، لاسيما أن القرش المسفيوي في أمس الحاجة إلى خدمات كل لاعبيه خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

يشار إلى أن أولمبيك أسفي سيواجه في مباراة قوية وصعبة يوم غد الإثنين، على الساعة الثالثة زوالا، منافسه فريق الفتح الرياضي الرباطي برسم الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي بملعب المسيرة بأسفي، بدون جمهور، وهو اللقاء الذي سيقوده الحكم ياسين بوسليم، بمساعدة ياسين الضاميري ومحمد غنفود؛ بينما تم تعين معاذ نيني كحكم رابع.