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كُتّاب وآراء
المدرب السكتيوي يطرق عش "الحمامة البيضاء"
يتجه مسؤولو فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم إلى التعاقد مع الإطار المغربي الشاب طارق السكتيوي، من أجل الإشراف على قيادة "الحمامة البيضاء" خلفا لعبد الواحد بنحساين، المقال من منصبه بسبب تذبذب النتائج.
ووفق مصادر هسبريس فقد اتفق مسؤولو الفريق التطواني على عقد اجتماع حاسم مع المدرب السكيتوي، اليوم الإثنين، سيتم خلاله الحسم في بنود العقد الذي سيربط الطرفين قبل الإعلان رسميا عن الصفقة، لاسيما أن المدرب الجديد أبدى موافقته على تقلد المسؤولية الجديدة، والمتعلقة بتدريب ممثل الكرة التطوانية.
ويرتقب أن يتم الإعلان اليوم أو غدا عن التعاقد مع السكتيوي ليكون المدرب الجديد لفريق "الحمامة البيضاء"، خلفا لعبد الواحد بنحساين، الذي أقيل من منصبه بسبب نتائج الفريق التي لم ترق إلى مستوى التطلعات، إذ يحتل "الماط" المركز 14 بعد مرور 17 جولة برصيد 18 نقطة .
وسبق للمدرب الشاب طارق السكتيوي أن أشرف على تدريب فريق المغرب الرياضي الفاسي، كما تم ترشيحه من قبل ناصر لارغيت للإشراف على تدريب أحد المنتخبات الوطنية للفئات السنية الصغرى.
ولا ينافس السكتيوي على المنصب الجديد سوى الغالي الدريدب، ابن الفريق، والذي قد يلتحق بالطاقم الفني المساعد في حال تم الإعلان رسميا عن تعيين السكتيوي كمدرب جديد للمغرب التطواني.