النصيري يدخل تاريخ ليغانيس بثلاثية غير مسبوقة

أوعنا بلعيد

دخل الدولي المغربي يوسف النصيري تاريخ نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم بعد أن أصبح أول لاعب يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن مسابقة "لاليغا" بقميص ناديه الحالي، وهو إنجاز غير مسبوق.

وتألق المهاجم المغربي الشاب وقاد فريقه ليغانيس للظفر بالنقاط الثلاث أمام ضيفه ريال بيتيس خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مجريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني، إذ تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، أهدى بها الفوز لفريقه، ملحقا بذلك الهزيمة التاسعة بزملاء مواطنه زهير فضال.

وقالت شبكة "أوبتا" في إحصائية لها إن يوسف النصيري أصبح أول لاعب في تاريخ ليغانيس يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) للفريق في بطولة الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في 20 مباراة ضمن "الليغا" هذا الموسم، كما سجل هدفين لفريقه في 3 مباريات برسم كأس ملك إسبانيا.

كما يتصدر المهاجم المذكور قائمة هدافي الدوري الإسباني منذ حلول سنة 2019، بعد نجاحه في تسجيل 7 أهداف، آخرها ثلاثيته في شباك ريال بيتيس، متفوقا بذلك على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي تمكن من تسجيل ستة أهداف قبل مواجهة فريقه برشلونة لمضيفه أتلتيك بلباو برسم الجولة نفسها.

وكانت السنة الجديدة فأل خير على مهاجم "الأسود" النصيري، إذ تمكن خلالها من زيارة الشباك في سبع مناسبات صمن مباريات "لاليغا"، بعدما أحرز هدفه الأول في شباك هويسكا في الثاني عشر من شهر يناير برسم الجولة 19، وعاد للظهور بثنائية في مرمى إيبار، في الـ26 من الشهر ذاته برسم الجولة 21.

وواصل النصيري مشوار تألقه ونجاعته التهديفية، وتمكن من التسجيل في شباك رايو فاييكانو برسم الجولة 22 خلال المباراة التي عرفت فوز ناديه بهدفين مقابل هدف واحد، ليضيف الفريق العنيد ريال بيتيس إلى قائمة ضحاياه بـ"هاتريك" أدخله إلى تاريخ ليغانيس الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 29 نقطة بعد 23 جولة.