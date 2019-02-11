جامعة الكرة تستدعي الحكام لمناقشة "هفوات الذهاب" وتقنية "الفار"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

وجهت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الدعوة إلى حكام النخبة، الذين قادوا مباريات بطولة القسم الأول هذا الموسم، من أجل الحضور للتدريب الشتوي، المبرمج بالرباط على مدى ثلاثة أيام، بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف مصدر تحكيمي مطلع لـ"هسبورت" أن فقرات هذا التدريب ستخصص لدراسة وتحليل العديد من الحالات التحكيمية التي عرفتها مباريات الشطر الأول من الموسم الكروي الجاري، خصوصا منها الهفوات التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الكروية المغربية، إضافة إلى دروس تطبيقية كالمعتاد.

وأضاف مصدر الجريدة أن التدريب الشتوي للحكام سيكون مناسبة كذلك لإشراك قضاة الملاعب في النقاش حول موضوع تقنية "حكم الفيديو" الـ"VAR"، التي تعتزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتمادها في الدوري الاحترافي بداية من الموسم الكروي المقبل.

وبالإضافة إلى الدروس النظرية والتطبيقية، سيختتم هذا التدريب بحضور حكام البطولة في لقاء خاص حول وضعية التحكيم المغربي، بعد كل الهفوات المؤثرة التي عرفتها مرحلة الذهاب، إلى جانب العديد من المتدخلين، من رؤساء ومدربي كل فرق القسم الأول من البطولة الاحترافية، حيث ستتم مقاربة الموضوع من زوايا مختلفة.

وارتباطا بهذا الموضوع، خلف التأخر الحاصل في إعلان مديرية التحكيم عن موعد ومكان إجراء التدريب استياء كبيرا لدى جل الحكام، بعد أن صار الأمر عادة لدى جهاز التحكيم التابع للجامعة، إذ يجد العشرات من الحكام صعوبات في التحضير لسفرهم إلى الرباط، لضيق الوقت، وضرورة طلب رخص للغياب عن العمل.

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