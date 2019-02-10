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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يتغلب بميدانه على مولودية وجدة

اتحاد طنجة يتغلب بميدانه على مولودية وجدة

اتحاد طنجة يتغلب بميدانه على مولودية وجدة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 10 فبراير 2019 - 20:34

فاز فريق اتحاد طنجة بميدانه على مولودية وجدة بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة ال17 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم. وسجل ثلاثية اتحاد طنجة كل من المهدي النغمي (د5)، ونزامبي ستيفي كفان (د45+3)، وأيوب الخاليقي (د86)، فيما وقع هدفي مولودية وجدة عبد المولى برابح من ضربة جزاء (د8)، وتوفيق اجروتن (د48).

وارتقى اتحاد طنجة بعد هذا الفوز من المركز الخامس إلى الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة إلى جانب حسنية أكادير، بفارق سبع نقاط عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما ظل مولودية وجدة في المركز ال12، وتوقف رصيده عند 18 نقطة مناصفة مع سريع وادي زم، والمغرب التطواني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كنافي الأحد 10 فبراير 2019 - 21:09
ظهرت لمسة طاليب ..فريق طنجة يزخف نحو المقدمة وسيتجاوزفريق خيلوطةالذي عول هذه السنة على البطولة لانه يعرف ان له من يساعده ويقدم له الهدايا..
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6
2 - هاااام جدا الأحد 10 فبراير 2019 - 21:12
ظلم تحكيمي واضح وانحياز لطنجة عيب عيب لهدا السبب لما تلعب هده الفرق خارج الوطن تغلب وتدل والله عيب التحكيم دائما يظلم المولودية
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1
3 - ابن المغرب الى التعليق الأول الأحد 10 فبراير 2019 - 21:24
اش مم خيلوطة واش من مساعدة و هداية؟ واش انت عايش في المريخ ولا فوق الأرض؟ الوداد ظلمها التحكيم أكثر من مرة و النقاط التي لديها بجهد الاعبين و المدرب البطولة لكل من يتحهد يستحقها كفانا هذه الترهات ديال الفيسبوك
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-2
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