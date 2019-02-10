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كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يتغلب بميدانه على مولودية وجدة
فاز فريق اتحاد طنجة بميدانه على مولودية وجدة بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة ال17 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم. وسجل ثلاثية اتحاد طنجة كل من المهدي النغمي (د5)، ونزامبي ستيفي كفان (د45+3)، وأيوب الخاليقي (د86)، فيما وقع هدفي مولودية وجدة عبد المولى برابح من ضربة جزاء (د8)، وتوفيق اجروتن (د48).
وارتقى اتحاد طنجة بعد هذا الفوز من المركز الخامس إلى الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة إلى جانب حسنية أكادير، بفارق سبع نقاط عن المتصدر الوداد البيضاوي، فيما ظل مولودية وجدة في المركز ال12، وتوقف رصيده عند 18 نقطة مناصفة مع سريع وادي زم، والمغرب التطواني.