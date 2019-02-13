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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يحسم نقاط "الكاف" أمام حسنية أكادير

نهضة بركان يحسم نقاط "الكاف" أمام حسنية أكادير

نهضة بركان يحسم نقاط "الكاف" أمام حسنية أكادير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:05

تمكن فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، من حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه حسنية أكادير، برسم ثاني مباريات دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف واحد.

واتسمت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، بسيادة الحذر من عناصر الفريقين، إذ بقي اللعب مقتصرا بشكل كبير في وسط الميدان، دون الوصول إلى منطقة عمليات أي طرف، وخلق محاولات هجومية للتهديف.

وانتظرت الجماهير الحاضرة بمدرجات الملعب البلدي لبركان، إلى غاية الدقيقة 20، قبل متابعة أول تهديد حقيقي من جانب أصحاب الأرض، عبر كرة ثابتة، رد عليها الفريق "السوسي" بعد ذلك بانسلال جانبي من زهير الشاوش، في الدقيقة 24، غير أنه لم يحسن التعامل مع اللمسة الأخيرة، ليفوت بذلك على رفاقه فرصة للتهديف.

وفي حدود الدقيقة 32، كان الفريق "البركاني"، قريبا من هز شباك "غزالة سوس" من كرة ثابتة، لولا التصدي الناجح للحارس عبد الرحمان الحواصلي، في الوقت الذي لم يستطيع رفاق هذا الأخير، الوصول لتهديد شباك عبد العالي المحمدي، إذ بقي المردود الهجومي لأبناء المدرب ميغيل غاموندي، محتشما طيلة فترات الجولة الأولى.

وفي الوقت الذي كانت مجريات الجولة الأولى تسير نحو نهايتها، سقط المدافع "السوسي" باسين، في هفوة دفاعية فادحة، كاد أن يدفع فريقه ثمنها غاليا، إلا أن حمدي العشير، لم يحسن التعامل معها، قبل أن يرد عليه المهاجم أيوب الملوكي، بهز شباك الحارس المحمدي، برأسية مركزة، في الوقت الضائع، غير أن الان تراوري، استطاع إدراك التعادل قبل صافرة النهاية، برأسية مماثلة في شباك الحواصلي.

وانطلقت مجريات الجولة الثانية للمواجهة، على وقع احتجاجات قوية من جانب عناصر الحسنية على الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز، دفعته إلى إمطار رفاق ياسين الرامي، بالإنذارات، في الوقت الذي كانت العناصر البركانية، تناور بحثا عن إحراز الهدف الثاني.

في حدود الدقيقة 62، عاد حمدي العشير، ليفوت فرصة سانحة للتهديف، بعد انسلاله بالكرة وراء المدافعين وانفراده بالحارس الحواصلي، حيث أنقذ التصدي الناجح لهذا الأخير، شباك الحسنية من هدف ثان، قبل أن يتمكن ايسوفو دايو، من إحراز هدف في الدقيقة 69، مانحا بذلك التقدم في النتيجة لفريقه.

وتواصل مسلسل تضييع حمدي العشير، لفرص التهديف، بعد أن رفض مجددا استغلال هفوة دفاعية ثانية من عبد الحكيم باسين، قصد تعزيز النتيجة، في المقابل حاول لاعبو الحسنية، إدراك التعادل في باقي الدقائق، غير أن مناوراتهم الهجومية ظلت دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض، إلى غاية إطلاق الحكم الأنغولي، صافرته النهائية بفوز النهضة البركانية بهدفين لواحد.

ومكن هذا الفوز، فريق نهضة بركان من الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في نقطة واحدة، بالمركز الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اغيلاس الأربعاء 13 فبراير 2019 - 23:10
نهضة بركان تفوز على الحسنية بمساعدة الحكم .شرود واضح للعميان. و بشهادة كل المحللين الرياضيين.
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2 - casa raja الأربعاء 13 فبراير 2019 - 23:19
لقد لعبت الحسنية في هدا اللقاء ضد كل من 11 لاعبا من نهضة بركان زائد الجمهور زائد الحكم زائد المعلق القناة الرياضية TNT اللذي كان جد متحيز للنهضة البركانية كأن الحسنية من جنوب أفريقيا..فهنيئا للمعلق الرياضي مرة أخرى موعدنا في أكادير..NO MERCY.
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3 - غوبر فريد الأربعاء 13 فبراير 2019 - 23:24
معلق القناة القطرية كعادته افسد الفرجة بالصراخ والعويل والعبث والمجاملة المجانية والدخول في مواضيع لاتهم المقابلة وكلام لا يعرف مدى خطورته كالاشارة الى اتهام مدرب فريق خصم الوداد قبل مقابلة الثلثاء الماضي وهي إشاعة جعل منها هذا المهرج تشتعل كالنار في الهشيم وهذه غلطة خطيرة تضر بسمعة الوداد وفضيحة تنضاف الى فضاءح هذا الشخص !!
بخلاف معلق القناة المحلية الناقلة كان هادء ونقل المقابلة برزانة واحترافية
الم يوجد احد لتنبيه هذا المهرج ؟؟
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4 - جميل الإدريسي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 23:38
مبروك للنهضة البركانية القرعة لم تكون رحيمة بالفرق المغربية و تحية للجمهور الرائع
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5 - متفرج الخميس 14 فبراير 2019 - 00:05
اولا هنيأ لنهضة بركان بالنقط الثلات وهاردلاك للحسنية ، كانت المباراة ستكون رائعة لو حكمها حكم في المستوى لكن مع الاسف الحكم الانكولي ضعيف جدا وافسد المقابلة بل رجح كفة نهضة بركان حيث لم يحمي لاعبي الحسنية الذين تعرضوا لكل انواع العنف امام اعين الحكم وكمثال اللاعب الناجي افترس لاعبي الحسنية طوال المقابلة ولم يحرك الحكم ساكنا،كما يكفي ان يقترب لاعب من الحسنية من لاعب نهضة بركان ليتدخل الحكم ويعطي خطأ للبركاني ويستفيد لاعب الحسنية من البطاقة الصفراء الشيء الذي كبل لاعبي الحسنية تقريبا طوال الشوط الثاني من المقابلة. وحتى هدف التعادل بالنسبة لبركان كان سجل خارج الوقت اي في الدقيقة 3 حيث احتسب الحكم دقيقتين (2 ) وسجلت الحسنية في اخر الدقيقة الثانية ...
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