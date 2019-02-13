نهضة بركان يحسم نقاط "الكاف" أمام حسنية أكادير

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تمكن فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، من حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه حسنية أكادير، برسم ثاني مباريات دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف واحد.

واتسمت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، بسيادة الحذر من عناصر الفريقين، إذ بقي اللعب مقتصرا بشكل كبير في وسط الميدان، دون الوصول إلى منطقة عمليات أي طرف، وخلق محاولات هجومية للتهديف.

وانتظرت الجماهير الحاضرة بمدرجات الملعب البلدي لبركان، إلى غاية الدقيقة 20، قبل متابعة أول تهديد حقيقي من جانب أصحاب الأرض، عبر كرة ثابتة، رد عليها الفريق "السوسي" بعد ذلك بانسلال جانبي من زهير الشاوش، في الدقيقة 24، غير أنه لم يحسن التعامل مع اللمسة الأخيرة، ليفوت بذلك على رفاقه فرصة للتهديف.

وفي حدود الدقيقة 32، كان الفريق "البركاني"، قريبا من هز شباك "غزالة سوس" من كرة ثابتة، لولا التصدي الناجح للحارس عبد الرحمان الحواصلي، في الوقت الذي لم يستطيع رفاق هذا الأخير، الوصول لتهديد شباك عبد العالي المحمدي، إذ بقي المردود الهجومي لأبناء المدرب ميغيل غاموندي، محتشما طيلة فترات الجولة الأولى.

وفي الوقت الذي كانت مجريات الجولة الأولى تسير نحو نهايتها، سقط المدافع "السوسي" باسين، في هفوة دفاعية فادحة، كاد أن يدفع فريقه ثمنها غاليا، إلا أن حمدي العشير، لم يحسن التعامل معها، قبل أن يرد عليه المهاجم أيوب الملوكي، بهز شباك الحارس المحمدي، برأسية مركزة، في الوقت الضائع، غير أن الان تراوري، استطاع إدراك التعادل قبل صافرة النهاية، برأسية مماثلة في شباك الحواصلي.

وانطلقت مجريات الجولة الثانية للمواجهة، على وقع احتجاجات قوية من جانب عناصر الحسنية على الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز، دفعته إلى إمطار رفاق ياسين الرامي، بالإنذارات، في الوقت الذي كانت العناصر البركانية، تناور بحثا عن إحراز الهدف الثاني.

في حدود الدقيقة 62، عاد حمدي العشير، ليفوت فرصة سانحة للتهديف، بعد انسلاله بالكرة وراء المدافعين وانفراده بالحارس الحواصلي، حيث أنقذ التصدي الناجح لهذا الأخير، شباك الحسنية من هدف ثان، قبل أن يتمكن ايسوفو دايو، من إحراز هدف في الدقيقة 69، مانحا بذلك التقدم في النتيجة لفريقه.

وتواصل مسلسل تضييع حمدي العشير، لفرص التهديف، بعد أن رفض مجددا استغلال هفوة دفاعية ثانية من عبد الحكيم باسين، قصد تعزيز النتيجة، في المقابل حاول لاعبو الحسنية، إدراك التعادل في باقي الدقائق، غير أن مناوراتهم الهجومية ظلت دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض، إلى غاية إطلاق الحكم الأنغولي، صافرته النهائية بفوز النهضة البركانية بهدفين لواحد.

ومكن هذا الفوز، فريق نهضة بركان من الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في نقطة واحدة، بالمركز الأخير.