رونار يدعم لاعبي المنتخب في دوري أبطال أوروبا

أوعنا بلعيد

عبر الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب "أسود الأطلس"، عن فخره واعتزازه بالمستوى الكبير الذي قدمه الثلاثي المغربي حكيم زياش، ونصير مزراوي، وأشرف حكيمي، خلال مباراتي فريقيهم في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، رغم الهزيمة التي تعرض لها نجوم المنتخب المغربي برسم مواجهات الذهاب.

وتعرض حكيم زياش ومواطنه نصير مزراوي، لاعبا أجاكس أمستردام الهولندي، لهزيمة أمام ضيفهما ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين برسم ذهاب دور الـ16 على أرضية ملعب "يوهان كرويف"؛ بينما سقط أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف نظيفة أمام توتنهام الإنجليزي المضيف، على أرضية ملعب "ويمبلي".

وخاطب الفرنسي هيرفي رونار لاعبيه الثلاثة عبر "تويتر"، حيث نشر صورة للثلاثي المغربي وفوقها شعار مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وعلق عليها بالقول: "لسوء الحظ، مباراة كبيرة لأجاكس ولنصير مزراوي، وهدف لحكيم زياش..لاعبانا انهزما بهدفين مقابل هدف واحد، أمام الفريق الكبير ريال مدريد، وأمسية صعبة لفريق أشرف حكيمي، الذي انهزم أمام توتنهام بثلاثة أهداف، لكنني جد فخور بكم".