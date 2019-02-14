24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
مجذوب يبحث في الالتزام والإبداع بين الأدبين العربي والإسلامي (5.00)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (85)
- "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش - (67)
- نقاش اتفاق الصيد البحري ينتقل إلى المغرب وسط انتظار أوروبي - (54)
- عالمة سعودية تثير ضجة حول ملوحة ماء زمزم - (47)
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رونار يدعم لاعبي المنتخب في دوري أبطال أوروبا
عبر الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب "أسود الأطلس"، عن فخره واعتزازه بالمستوى الكبير الذي قدمه الثلاثي المغربي حكيم زياش، ونصير مزراوي، وأشرف حكيمي، خلال مباراتي فريقيهم في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، رغم الهزيمة التي تعرض لها نجوم المنتخب المغربي برسم مواجهات الذهاب.
وتعرض حكيم زياش ومواطنه نصير مزراوي، لاعبا أجاكس أمستردام الهولندي، لهزيمة أمام ضيفهما ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين برسم ذهاب دور الـ16 على أرضية ملعب "يوهان كرويف"؛ بينما سقط أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف نظيفة أمام توتنهام الإنجليزي المضيف، على أرضية ملعب "ويمبلي".
وخاطب الفرنسي هيرفي رونار لاعبيه الثلاثة عبر "تويتر"، حيث نشر صورة للثلاثي المغربي وفوقها شعار مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وعلق عليها بالقول: "لسوء الحظ، مباراة كبيرة لأجاكس ولنصير مزراوي، وهدف لحكيم زياش..لاعبانا انهزما بهدفين مقابل هدف واحد، أمام الفريق الكبير ريال مدريد، وأمسية صعبة لفريق أشرف حكيمي، الذي انهزم أمام توتنهام بثلاثة أهداف، لكنني جد فخور بكم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اذا باركة من لغة الخشب والمجاملة ومحاولة مغالطة الرأي العام