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الرئيسية | رياضة | ليغانيس يحتفي بالأهداف الحاسمة للمغربي النصيري

ليغانيس يحتفي بالأهداف الحاسمة للمغربي النصيري

ليغانيس يحتفي بالأهداف الحاسمة للمغربي النصيري
أوعنا بلعيد
الخميس 14 فبراير 2019 - 17:05

حصد الدولي المغربي يوسف النصيري ثمار تألقه منذ بداية العام الجديد في مسابقة الدوري الإسباني "لاليغا"، وتوج بجائزة أفضل لاعب في فريق ليغانيس عن شهر يناير المنصرم.

واختار مسؤولو ليغانيس لكرة القدم، الممارس بالقسم الإسباني الممتاز، المهاجم المغربي يوسف النصيري ليكون أفضل لاعب في صفوف الفريق، بعد المجهود الكبير الذي بذله والأهداف الحاسمة التي سجلها بقميص ناديه منذ بداية العام الجديد.

وتألق المهاجم المغربي الشاب بشكل لافت الشهر الماضي، بعدما سجل ثلاثة أهداف منحت الفريق 4 نقاط، بعد قيادته إلى الفوز بهدف نظيف أمام هويسكا، كما عاد ليسجل هدفين في شباك إيبار، ليهدي فريقه نقطة ثمينة خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن مجريات الأسبوع 21.

واستمر مهاجم "الأسود" في تحقيق أرقامه المتميزة، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليغانيس يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (هاتريك) للفريق في بطولة الدوري الإسباني، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 8 أهداف في 20 مباراة هذا الموسم، كما سجل هدفين في 3 مباريات برسم كأس ملك إسبانيا.

كما يتصدر المهاجم المذكور قائمة هدافي الدوري الإسباني منذ حلول سنة 2019، بعد نجاحه في تسجيل 7 أهداف، آخرها ثلاثيته في شباك ريال بيتيس، متفوقا بذلك على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي تمكن من تسجيل ستة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - بيضاوي الخميس 14 فبراير 2019 - 18:28
هذا تشريف للكرة المغربية،نتمنى لكل المغاربة المحترفين في الاندية الأجنبية التألق.
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