24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (85)
- "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش - (68)
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش - (54)
- ماسياس يتحدّى المحتجين بالإصرار على "حفل عيد الحبّ" في المغرب - (41)
- حقيقة حُكم الاغتصاب الزوجي بطنجة .. إدانة المتهم بالإيذاء العمد - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ليغانيس يحتفي بالأهداف الحاسمة للمغربي النصيري
حصد الدولي المغربي يوسف النصيري ثمار تألقه منذ بداية العام الجديد في مسابقة الدوري الإسباني "لاليغا"، وتوج بجائزة أفضل لاعب في فريق ليغانيس عن شهر يناير المنصرم.
واختار مسؤولو ليغانيس لكرة القدم، الممارس بالقسم الإسباني الممتاز، المهاجم المغربي يوسف النصيري ليكون أفضل لاعب في صفوف الفريق، بعد المجهود الكبير الذي بذله والأهداف الحاسمة التي سجلها بقميص ناديه منذ بداية العام الجديد.
وتألق المهاجم المغربي الشاب بشكل لافت الشهر الماضي، بعدما سجل ثلاثة أهداف منحت الفريق 4 نقاط، بعد قيادته إلى الفوز بهدف نظيف أمام هويسكا، كما عاد ليسجل هدفين في شباك إيبار، ليهدي فريقه نقطة ثمينة خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن مجريات الأسبوع 21.
واستمر مهاجم "الأسود" في تحقيق أرقامه المتميزة، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليغانيس يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (هاتريك) للفريق في بطولة الدوري الإسباني، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 8 أهداف في 20 مباراة هذا الموسم، كما سجل هدفين في 3 مباريات برسم كأس ملك إسبانيا.
كما يتصدر المهاجم المذكور قائمة هدافي الدوري الإسباني منذ حلول سنة 2019، بعد نجاحه في تسجيل 7 أهداف، آخرها ثلاثيته في شباك ريال بيتيس، متفوقا بذلك على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي تمكن من تسجيل ستة.