رئيس اتحاد الأرجنتين يؤكد حضور ميسي إلى المغرب

هسبورت من الدار البيضاء

أَكَّد كلاوديو تشيكي تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أنه لا يشك في مشاركة اللاعب ليونيل ميسي رفقة المنتخب، خلال الودية التي ستجمعهم بالمنتخب المغربي شهر مارس المقبل، في مركب طنجة الكبير، وذلك بعدما استبعدت مجموعة من التقارير الصحفية الأرجنتينية عودة النجم إلى منتخب بلاده، على الرغم من الشروط التي وضعتها الجامعة المغربية لكرة القدم.

وأَوْضَح رئيس الاتحاد الأرجنتيني في تصريحات صحفية، أنه يعرف جيدا شعور النجم ليونيل ميسي تجاه قميص منتخب بلاده، إذ لا يشك في مشاركته خلال الوديات المقبلة في حال تم استدعاؤه من قبل المدرب، مردفا: "أدرك جيدا أن له رغبة في العودة إلى الأرجنتين دون أن أتحدث معه.. اللاعب لم يرحل عن المجموعة، وغيابه راجع إلى عدم استدعائه في المرات السابقة".

وأشار كلاوديو تشيكي، إلى أنه منزعج من إلقاء المسؤولية على النجم ليونيل ميسي خلال كأس العالم التي أجريت في روسيا، على اعتبار أن كرة القدم لعبة جماعية، ومن الخطأ الاعتقاد أن لاعبا واحدا هو من سيفوز بـ"المونديال"، حيث غاب اللاعب عن المنتخب الأرجنتيني منذ إقصائه من الثمن نهائي أمام المنتخب الفرنسي.

وكَانت الجامعة المغربية، قد وضعت مجموعة من الشروط على طاولة الاتحاد الأرجنتيني في ما يخص الودية المقبلة، من بينها حضور "البرغوث"، ومن جانبهم اشترط المسؤولون الأرجنتينيون على نظرائهم المغاربة مبلغ 500 مليون سنتيم، مقابل حضور النجم ميسي إلى طنجة لمواجهة "الأسود"، في المقابل ستخفض القيمة الإجمالية في حال غيابه عن المباراة، حسب التقارير الصحفية.

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