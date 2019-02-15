النصيري "المتألق" يثير خوف المنافسين في "الليغا"

هسبريس - إفي

يدخل المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس، مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال سوسيداد على ملعب (أنويتا) وهو في أفضل وقت يمر به بعدما تمكن من هز الشباك في ست مرات خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

وبهذه الأهداف أصبح اللاعب الشاب (21 عاما) مثيرا لخوف المنافسين، مع الوضع في الاعتبار أنه يرغب في تكرار تسجيل هذه الأهداف في الفرق التي هز شباكها مسبقا حيث أن الـ15 هدفا التي سجلها في كرة القدم الإسبانية كانت في شباك سبعة فرق فقط.

وكان أحد هذه الفرق هو ريال سوسيداد، والذي كان قد سجل في شباكه أثناء لعبه لصفوف فريق مالقا موسم 2017/2018 وهي المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين.

وكان فريق إيبار هو الضحية الكبرى للمهاجم المغربي، حيث في الموسم نفسه تمكن اللاعب من إحراز ثنائية في مرماه في مباراة انتهت (2-0)، وقبل ذلك تمكن من تسجيل هدف في مرماه أيضا في موسم 2016/2017 وآخر في موسم 2017/2018.

كما عانى كل من أثلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس من لدغات النصيري، حيث نجح في هز شباك الأول موسم 2017/2018 وشباك الأخير خلال الموسم الحالي في المباراة التي انتهت بفوز ليغانيس بهدف نظيف أحرزه المهاجم المغربي.

بينما كان آخر ضحايا مهاجم ليغانيس هو ريال بيتيس، والذي تمكن من إحراز ثلاثية في شباكه في الجولة الماضية بالليغا، وذلك بعدما هز شباكه مسبقا في موسم 2017/2018.

وبدأ اللاعب الشاب مسيرته الاحترافية في نادي المغرب الفاسي ومن ثم انتقل لنادي مالقا الإسباني عام 2015 وقضى معه موسمين قبل أن ينتقل لصفوف ليغانيس عام 2018.