24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)

  2. شباب سوس: الحب تخربيقة (5.00)

  3. الفاتيكان يؤطّر الذكاء الصناعي في "مايكروسوفت" (5.00)

  4. الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)

  5. عيد الحب والفقر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | التأشيرة تؤجل عودة المغربي بولهرود إلى "ملقا"

التأشيرة تؤجل عودة المغربي بولهرود إلى "ملقا"

التأشيرة تؤجل عودة المغربي بولهرود إلى "ملقا"
هسبورت من الدار البيضاء
الجمعة 15 فبراير 2019 - 12:40

لا يَزَالُ المحترف المغربي بدر بولهرود عالقا بالمغرب منذ سفره في 29 من شهر يناير الماضي لتسوية وضعيته، إذ يعجز عن العودة إلى فريقه ملقا الإسباني، ويغيب عن تداريب المجموعة ومباريات الدوري، دون معرفته بموعد عودته إلى الديار الإسبانية لاستئناف اللعب من جديد، وهو ما يخلق قلقا لدى المدرب وإدارة النادي.

وكَشفت صحيفة "BeSoccer ES" الإسبانية، أن اللاعب بدر بولهرود قد انتقل إلى المغرب لتسوية وضعيته على مستوى التأشيرة، إلا أنه لا يزال عالقا هناك كما يجهل موعد عودته إلى ملقا، مشيرة إلى أن الإدارة كانت قد سمحت له بالانتقال إلى المغرب من أجل حل مشكلته الشهر الماضي غير أن أمر عودته قد طال، وهو ما شكل قلقا بالنسبة إلى الجميع.

وأَضافت التقارير ذاتها، أن اللاعب المغربي قد غاب عن أربع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، كما أن حضوره في المواجهة المقبلة التي ستعلب الأحد المقبل، سيكون مهما جدا، على اعتبار أن المدرب لن يتمكن من الاعتماد على اللاعبين الذين يشغلون نفس مركزه.

ومن جهة أخرى، أكد مدرب نادي ملقا الإسباني، في تصريح صحفي، أنه إن كان الاختيار بيده لاختار السماح له بالانتقال إلى المغرب لتسوية وضعيته خلال فترة الصيف وبعد نهاية الدوري، مضيفا: "لا أنا، ولا اللاعب نفسه نعرف موعد عودته إلى الفريق".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.