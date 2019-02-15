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كُتّاب وآراء
التأشيرة تؤجل عودة المغربي بولهرود إلى "ملقا"
لا يَزَالُ المحترف المغربي بدر بولهرود عالقا بالمغرب منذ سفره في 29 من شهر يناير الماضي لتسوية وضعيته، إذ يعجز عن العودة إلى فريقه ملقا الإسباني، ويغيب عن تداريب المجموعة ومباريات الدوري، دون معرفته بموعد عودته إلى الديار الإسبانية لاستئناف اللعب من جديد، وهو ما يخلق قلقا لدى المدرب وإدارة النادي.
وكَشفت صحيفة "BeSoccer ES" الإسبانية، أن اللاعب بدر بولهرود قد انتقل إلى المغرب لتسوية وضعيته على مستوى التأشيرة، إلا أنه لا يزال عالقا هناك كما يجهل موعد عودته إلى ملقا، مشيرة إلى أن الإدارة كانت قد سمحت له بالانتقال إلى المغرب من أجل حل مشكلته الشهر الماضي غير أن أمر عودته قد طال، وهو ما شكل قلقا بالنسبة إلى الجميع.
وأَضافت التقارير ذاتها، أن اللاعب المغربي قد غاب عن أربع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، كما أن حضوره في المواجهة المقبلة التي ستعلب الأحد المقبل، سيكون مهما جدا، على اعتبار أن المدرب لن يتمكن من الاعتماد على اللاعبين الذين يشغلون نفس مركزه.
ومن جهة أخرى، أكد مدرب نادي ملقا الإسباني، في تصريح صحفي، أنه إن كان الاختيار بيده لاختار السماح له بالانتقال إلى المغرب لتسوية وضعيته خلال فترة الصيف وبعد نهاية الدوري، مضيفا: "لا أنا، ولا اللاعب نفسه نعرف موعد عودته إلى الفريق".