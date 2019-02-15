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كُتّاب وآراء
نادي برشلونة يمدد عقد المدرب إرنستو فالفيردي
أعلن برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه إرنستو فالفيردي لموسم إضافي مع خيار التمديد لموسم ثان.
وأشار النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة ومدرب فريقه الأول إلى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020) مع الخيار (التمديد) لموسم ثان ".
ومنذ قدومه إلى برشلونة من أتلتيك بلباو في ماي 2017 بدلا من لويس أنريكي، نجح فالفيردي (55 عاما) بقيادة الفريق إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف إليها الكأس السوبر مطلع الموسم.
وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في الكأس السوبر) وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط.