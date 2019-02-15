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الرئيسية | رياضة | "كريمو" اللاعب السابق للكوكب المراكشي في ذمة الله

"كريمو" اللاعب السابق للكوكب المراكشي في ذمة الله

"كريمو" اللاعب السابق للكوكب المراكشي في ذمة الله
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:16

توفي أول أمس الأربعاء، اللاعب السابق لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم عبد الكريم الزيداني الملقب بـ"كريمو" عن سن يناهز 88 سنة.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة باب دكالة بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من محبي الفريق المراكشي.

وكان الراحل يعد من اللاعبين الذين تركوا بصمات بارزة داخل فريق الكوكب المراكشي الذي سطع اسمه على الساحة الرياضية الوطنية خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفضل عطاءات هذا اللاعب إلى جانب آخرين أمثال بومعزة، وامحمد بن الصالح، والمرحوم مولاي لحسن، والخالدي وغيرهم من الأسماء التي نقشت إسم الكوكب بمداد من الذهب، حيث تألق مع الفريق المراكشي طيلة الفترة الممتدة من 1958 إلى 1975 وأحرز معه أول لقب للبطولة سنة 1958 إلى جانب ثلاث كؤوس للعرش لسنوات متتالية 1963- 1964 -1965.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - غرفة الانعاس الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:28
رحم الله الفقيد و انا لله و انا اليه راجعون
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18
2 - ber nour الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:32
الله.ارحمو وصبر الاهل والاحباب والاصدقاء يارب
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3 - محمد الزموري الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:33
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و له والصبر والسلوان لذويه الدوام لله الواحد الأحد.
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4 - ادريس الوردي الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:48
تغمد الله أرواح رموزنا في الرياضة وادخلهم فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.لقد امتعونا بفنهم الرياضي واثلجوا صدورنا بعضيم اخلاقهم وحين سلوكهم،إنهم يستحقون منا التقدير والتبجيل والرحمة، واطلب ألله ان يوفق لاعبينا الشباب الحاليين باتباع أسلافهم واتهامهم كقدوة. والله يوفق الأحياء ويرحم الأموات.
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