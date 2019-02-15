24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نعم لرفع الحصار عن غزة .. ولكن ليس بأي ثمن
- الجمارك تحبط تهريب 26 ألف أورو نحو ثغر سبتة
- مراسيم وأوضاع متردية للمآثر التاريخية بتازة
- خطيب يرفض "استيراد" الجاليات المسلمة للفتاوى في دول علمانية
- نواب أمريكيون يطلبون التحقيق في "تلاعبات ترامب"
الاتحاد الأوروبي يضع دولا إضافية في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب (5.00)
المحاميان الهيني وحاجي يحصيان أخطاء شريط "تبرئة حامي الدين" (5.00)
بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)
- الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا - (113)
- حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم - (85)
- مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني" - (66)
- بوريطة: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية .. و"التوتر" غير صحيح - (46)
- هيئات حقوقية وسياسية تنغص حفلا فنيا لماسياس بالدار البيضاء - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كريمو" اللاعب السابق للكوكب المراكشي في ذمة الله
توفي أول أمس الأربعاء، اللاعب السابق لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم عبد الكريم الزيداني الملقب بـ"كريمو" عن سن يناهز 88 سنة.
وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة باب دكالة بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من محبي الفريق المراكشي.
وكان الراحل يعد من اللاعبين الذين تركوا بصمات بارزة داخل فريق الكوكب المراكشي الذي سطع اسمه على الساحة الرياضية الوطنية خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفضل عطاءات هذا اللاعب إلى جانب آخرين أمثال بومعزة، وامحمد بن الصالح، والمرحوم مولاي لحسن، والخالدي وغيرهم من الأسماء التي نقشت إسم الكوكب بمداد من الذهب، حيث تألق مع الفريق المراكشي طيلة الفترة الممتدة من 1958 إلى 1975 وأحرز معه أول لقب للبطولة سنة 1958 إلى جانب ثلاث كؤوس للعرش لسنوات متتالية 1963- 1964 -1965.