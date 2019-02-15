"كريمو" اللاعب السابق للكوكب المراكشي في ذمة الله

هسبريس - و.م.ع

توفي أول أمس الأربعاء، اللاعب السابق لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم عبد الكريم الزيداني الملقب بـ"كريمو" عن سن يناهز 88 سنة.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة باب دكالة بحضور أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه وعدد من محبي الفريق المراكشي.

وكان الراحل يعد من اللاعبين الذين تركوا بصمات بارزة داخل فريق الكوكب المراكشي الذي سطع اسمه على الساحة الرياضية الوطنية خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بفضل عطاءات هذا اللاعب إلى جانب آخرين أمثال بومعزة، وامحمد بن الصالح، والمرحوم مولاي لحسن، والخالدي وغيرهم من الأسماء التي نقشت إسم الكوكب بمداد من الذهب، حيث تألق مع الفريق المراكشي طيلة الفترة الممتدة من 1958 إلى 1975 وأحرز معه أول لقب للبطولة سنة 1958 إلى جانب ثلاث كؤوس للعرش لسنوات متتالية 1963- 1964 -1965.