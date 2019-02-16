الإجهاد يحرم الريال من جهود بنزيما في "الليغا"

هسبريس - متابعة

قرر مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سانتياغو سولاري، إراحة بعض نجوم فريقه خلال الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، نظرا للضغط البدني الهائل الذي يتعرضون له بسبب كثرة المباريات، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الجمعة إن سولاري لم يجر سوى تغييرات طفيفة على تشكيلة فريقه الأساسية خلال المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا، وأتلتيكو مدريد في "الليغا"، وأياكس أمستردام في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت "ماركا" أن المدرب الأرجنتيني دفع بمارسيلو بدلا من سيرخيو ريجيلون في المباراة الأولى أمام برشلونة وأشرك ماركوس يورانتي أمام أتلتيكو مدريد على حساب كارلوس كاسميرو، واعتمد على غاريث بيل بدلا من لوكاس فازكيز أمام أياكس أمستردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن سولاري قرر إراحة بعض لاعبي ريال مدريد خلال الجولتين القادمتين في "الليغا" أمام خيرونا وليفانتي.

ويأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس هؤلاء اللاعبين الذين قرر سولاري إراحتهم خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في الدقيقة الثامنة من مباراة أياكس أمستردام.

ورغم أن الإصابة التي تعرض لها بنزيما ليست خطيرة، اضطر سولاري إلى تغييره في الشوط الثاني ودفع بماريانو دياز بدلا منه.

ولعب بنزيما ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في 18 من أصل آخر 19 مباراة خاضها الفريق، ويعد ثاني أكثر اللاعبين في النادي الملكي مشاركة في اللقاءات.

ويتطلع سولاري من وراء إراحة بنزيما إلى منح اللاعب فرصة لالتقاط الأنفاس قبل المواجهتين الحاسمتين أمام برشلونة، في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، وأياكس أمستردام في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.