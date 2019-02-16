شاكير يغيب عن الرجاء أمام بركان في "الكاف"

أوعنا بلعيد

سَيكون عبد الرحيم شاكير، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، أبرز الغائبين عن مباراة ناديه القوية أمام نهضة بركان، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال المواجهة المزمع إجراؤها يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وسيُحرم "النسور الخضر" من خدمات لاعبهم الجوكر شاكير، بسبب تراكم البطاقات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، خلال المباراة التي جمعت ناديه بأوتوهو الكونغولي، أول أمس، وجرت فوق أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسيسعى فريق الرجاء إلى تعويض تعثُّره وخسارته لنقطتين بين جماهيره، برسم الجولة الثانية أمام منافسه الكونغولي، وسيجد في مواجهته فريقا قويا يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، بعد فوزه أمام حسنية أكادير، بهدفين مقابل هدف واحد وهو ما سيجعل اللقاء ناريا فوق أرضية الملعب.