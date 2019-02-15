الراقي وأوطاح يغيبان عن اتحاد طنجة بديربي الشمال

أوعنا بلعيد

سيحرم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، من خدمات نجميه عصام الراقي، متوسط ميدان الفريق والحارس طارق أوطاح، خلال المباراة التي سيحل فيها ضيفا في ديربي الشمال أمام المغرب الرياضي التطواني، يوم غد السبت، في المواجهة التي سيحتضنها "ملعب سانية الرمل".

ويَغِيب عصام الراقي، رسميا عن المباراة القوية المرتقبة أمام المغرب التطواني، بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في الفخذ، وحرمته من خوض عدة مباريات ولم يتمكن بعد من استعادة عافيته بشكل كلي رغم المجهودات التي يقوم بها الطاقم الطبي.

ويفقد اتحاد طنجة، خدمات حارسه طارق أوطاح، بسبب عقوبة انضباطية، حيث حصل على 4 إنذارات، ما يعني غيابه عن مباراة واحدة بقميص ناديه خلال مسابقة الدوري الاحترافي.

ويعد الراقي من بين الأسماء المجربة التي يعوِّل عليها الفريق الطنجاوي الموسم الحالي لقيادته إلى تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، بينما استعاد الحارس أوطاح، مركزه الرسمي عقب إصابة زميله مصطفى المجهد.

وارتباطا بديربي الشمال دائما، يرتقب أن يتم منع جمهور اتحاد طنجة من السفر والحضور لمتابعة المباراة من مدرجات الملعب، تفاديا لأي اصطدام بينها وأنصار "الحمامة البيضاء".

وتَمكَّن الفريق الطنجاوي من تحقيق أربعة انتصارات على التوالي في البطولة الاحترافية، ليبلغ بذلك النقطة السادسة والعشرين، في المركز الثالث، بعد خوضه لسبعة عشرة مباراة.