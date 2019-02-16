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كُتّاب وآراء
الجيش يستعيد اليوسفي والشخصي أمام الحسنية
تَلَقَّى الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم، أنباء سارة قبل مواجهته لمضيفه حسنية أكادير، يوم الاثنين المقبل، برسم الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، بداية من الساعة السابعة مساء على أرضية المركب الرياضي في مدينة أكادير.
وسيستعيد الفريق العسكري خلال مواجهته القوية أمام "الغزالة السوسية"، خدمات نجميه مصطفى اليوسفي، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن المباريات الأخيرة، وعبد الواحد الشخصي الذي غاب عن المواجهة الأخيرة أمام شباب الريف الحسيمي، بسبب الطرد الذي تلقاه أمام الدفاع الحسني الجديدي.
ويأمل الجيش الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالنقاط الثلاثة أمام مضيفه الحسنية، الذي تحذوه بدوره رغبة كبيرة في معانقة الانتصار واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط كاملة وملاحقة المتصدر الوداد الرياضي.
وتَمَكَّن الفريق العسكري من حصد سبع نقاط خلال المباريات الثلاثة الأخيرة والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية، إذ حقق التعادل أمام مضيفه المغرب التطواني وانتصارين أمام كل من الدفاع الحسني الجديدي وشباب الريف الحسيمي، رافعا رصيده إلى واحد وعشرين نقطة في المركز التاسع.