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كُتّاب وآراء
"فارس الشرق" يعود قريبا إلى المركب الشرفي
كَشَفَ فريق مولودية وجدة لكرة القدم، عن الموعد الرسمي لإعادة افتتاح ملعبه المركب الشرفي، بعد خضوعه لعملية الإصلاح والترميم، التي جعلت أنصار النادي يفتقدون أجواء معقلهم التاريخي الذي شهد على عدة إنجازات للكرة الوجدية.
وأَعْلَنَ مسؤولو الفريق الوجدي، أن الافتتاح الرسمي لأبواب المركب الشرفي في وجه جماهير النادي، سيتم يوم الأربعاء، 20 من فبراير الجاري، بمناسبة "ديربي الشرق" أمام الضيف نهضة بركان، برسم مؤجل الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.
ودعت إدارة الفريق سالف الذكر، أنصار النادي بالإضافة إلى جميع محبيه إلى الالتفاف حول "سندباد الشرق" ومساندته بكل قوة في هذه المرحلة المهمة من الموسم الكروي، من أجل تحقيق الانطلاقة الحقيقية للفريق في معقله ووسط أنصاره.
ويُحاوِل الطاقم التقني إنقاذ الفريق من ورطته الحالية بعد احتلاله للمركز الرابع عشر برصيد ثمانية عشرة نقطة، بعد مرور سبعة عشرة جولة، حقَّق الفوز خلالها في أربع مباريات مقابل هزيمته في 6 مواجهات ومثلها من التعادلات.
يُشار إلى أن عبد العزيز كركاش، مدرب الفريق، تعرَّض لعقوبة الإيقاف لـ8 مباريات، أربعة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، من طرف اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي اتحاد طنجة، لتلفظه بكلام نابٍ في حق الحكم الذي قاد اللقاء، وعدم امتثاله لقراراته، مما أدى إلى تأخير انطلاق الجولة الثانية لمدة 5 دقائق.