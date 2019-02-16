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كُتّاب وآراء
الإصابة تبعد تورابي 6 أسابيع عن ملاعب كرة القدم
سيُحرم فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، من خدمات مدافعه يوسف تورابي، بسبب الإصابة التي تعرَّض لها خلال مباراة ناديه أمام أولمبيك أسفي، ضمن مجريات الجولة 17 بالدوري المغربي الاحترافي.
وكان المدافع تورابي، قد تعرض لإصابة في القدم، أثناء خوضه لمباراة أولمبيك آسفي، فوق أرضية ملعب المسيرة الخضراء، ليضطر بعدها إلى مغادرة الملعب لعدم قدرته على استكمال اللعب.
وتأكَّد غياب اللاعب المذكور، عن الميادين لستة أسابيع، بعد أن تم إخضاعه للفحص الطبي لتتأكد إصابته بكسر، ما يستوجب غيابه عن الميادين لستة أسابيع على الأقل وفق ما قرره الطاقم الطبي للفريق الرباطي.
ويُعد تورابي من بين العناصر الأساسية في خطط المدرب وليد الركراكي، بفضل أدائه الجيد في الخط الخلفي، ما جعله من أنجح صفقات الفريق بعدما تم استقدامه من نهضة بركان لتعزيز صفوف النادي.
ويغيب كذلك عن الفريق الرباطي اللاعب كريم بنعريف، الذي تعرض لإصابة خطيرة ستبعده عن الميادين إلى نهاية الموسم الحالي.