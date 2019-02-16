يوفنتوس ينافس برشلونة على خدمات دي ليخت

هسبريس – د.ب.أ

أكدت تقارير إعلامية في إيطاليا أن نادي يوفنتوس الإيطالي ينافس نظيره الإسباني برشلونة على الفوز بخدمات اللاعب الهولندي الصاعد ماتايس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس صاحب الفضل الأول في انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف السيدة العجوز، سافر إلى هولندا خلال اليومين الماضيين للتفاوض بشأن ضم دي ليخت.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن باراتيشي حضر يوم الأربعاء الماضي مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تألق فيها دي ليخت بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس اجتمع بعد اللقاء مع أعضاء من مجلس إدارة أياكس للتفاوض بشأن ضم المدافع الهولندي الواعد (19 عاما).