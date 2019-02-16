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الرئيسية | رياضة | تنظيم "أولمبياد 2032" يوحّد جهود الكوريتين

تنظيم "أولمبياد 2032" يوحّد جهود الكوريتين

تنظيم "أولمبياد 2032" يوحّد جهود الكوريتين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 فبراير 2019 - 13:49

أعلن وزير الرياضة الكوري الجنوبي دو جونج هوان ونظيره الكوري الشمالي كيم إيل جوك عن نية بلديهما استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية؛ اليوم السبت.

وقال الوزير الكوري الجنوبي إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ قد أعرب عن دعمه لذلك، ووصف هذا العرض بأنه تاريخي، وأضاف أن اللجنة الدولية ستساعد في تحقيق تلك الاستضافة المشتركة.

كما قال الوزير الكوري الشمالي إن الرياضة لديها قوة عظمى خاصة، وإنها يمكن أن تساهم في السلام العالمي وتحقيق الوحدة.

كانت الكوريتان تسعيان لاستضافة دورة الألعاب الصيفية بصورة مشتركة منذ الاتفاق على ذلك خلال قمتهما في شتنبر الماضي. وقد اختارت كوريا الجنوبية العاصمة سيول لاستضافة الألعاب، بينما اختار الشمال مدينة بيونغ يانغ.

وإلى جانب الكوريتين، تقدمت الصين وألمانيا واستراليا أيضًا بطلب لاستضافة دورة الألعاب الصيفية لعام 2032، وسيتم الإعلان عن الفائز باستضافة الدورة قبل 7 سنوات من الحدث.

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