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كُتّاب وآراء
رابيو يستعد لحمل قميص برشلونة الموسم المقبل
اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن لاعب الوسط أدريان رابيو، الذي يعيش صراعا مع ناديه باريس سان جيرمان بسبب رغبته في الرحيل، بات يعتبر انتقاله لبرشلونة الإسباني الصيف المقبل في حكم المحسوم.
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، يتحدث مع المحيطين به على أساس أن انتقاله للبرصا الصيف القادم أصبح أمرا محسوما، وذلك بناء على الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع النادي الكتالوني.
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد محيط اللاعب الفرنسي أنه لم يوقع على أي شيء حتى الآن، علما بأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو من العام الجاري.
من جانبه أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، في السادس من فبراير الجاري عدم وجود "أي اتفاق موقع مع الدولي الفرنسي".
يشار إلى أن PSG قررK منذ نحو شهرين Kتجميد نشاط رابيو مع الفريق بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي، وتعتبر الآمال شبه معدومة في عودته للعب مع نادي العاصمة الفرنسية.