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الرئيسية | رياضة | أليكس فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد

أليكس فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد

أليكس فيرغسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد
هسبريس - رويترز
السبت 16 فبراير 2019 - 17:30

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إن مدربه الأسبق أليكس فيرغسون سيعود إلى مقعده في ملعب "أولد ترافورد" خلال مباراة خيرية؛ احتفالا بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بالثلاثية.

وسيقود فيرغسون، البالغ عمره حاليا 77 عاما، فريق "أساطير يونايتد" عند مواجهة بايرن ميونيخ، في أولد ترافورد يوم 26 ماي المقبل.

وخضع فيرغسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس انجلترا خمس مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في ماي من العام الماضي، لكنه تعافى ويظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات.

وقال فيرغسون لموقع ناديه على الانترنت" "اتطلع حقا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيا في أولد ترافورد"، وأضاف: "ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة، وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الانسانية".

وسجل أولي جونار سولشار، مدرب يونايتد المؤقت، هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري الأبطال 1999؛ ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس انجلترا.

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