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كُتّاب وآراء
تربص لمنتخب كرة القدم الشاطئية في الدار البيضاء
يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية، خلال الفترة ما بين 18 و22 فبراير الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الدار البيضاء. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع يدخل في إطار استعدادات العناصر الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
ولهذا الغرض وجه مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، الدعوة إلى 14 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من: 1- زكارياء صواري (اتحاد الدروة) -2 ياسر عبيدة (الرجاء الجديدي) -3 اسماعيل الواريري (بوزنيقة بيتش سوكر) 4- علي الخديم (وفاء الدروة) -5 مليود النخلي (جمعية سلا) 6- سامي إيزال (نادي سبو القنيطرة) 7- ربيع أبو الطالبي (نادي السهام الرياضي البيضاوي) 8- زهير جابري (أولمبيك واد الشراط) -9 نسيم الحداوي (كروند موط الفرنسي) -10 محمد الطلال (اتحاد القصر الصغير) 11- أيوب الهيشو (اتحاد القصر الصغير) 12- عز الدين الحميدي (بوزنيقة بيتش سوكر) 13- فوهاد السباعي (مولودية العيون) 14- زكارياء أحريكا (اتحاد الإسلامي الوجدي).