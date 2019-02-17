كارسيلا يحاول إثارة انتباه الناخب الوطني ببلجيكا

هسبورت - محمد فنڭار*

أرسل الدولي المغربي مهدي كارسيلا، لاعب "ستاندار دو لييج" البلجيكي، إشارات على قدرته على العودة إلى صفوف المنتخب الوطني من خلال المباريات الجيدة التي يقدمها في الدوري البلجيكي، قبل شهر من مباراتي مالاوي والأرجنتين القادمتين استعدادا لكأس إفريقيا القادمة بمصر.

وقدم كارسيلا تمريرة هدف من ثلاثية فريقه أمام "لوكرين"، لحساب الجولة الـ 26 من "Jupilier pro"، فيما خرج بعد 76 دقيقة من المباراة منتشيا بانتصار قاد فريقه إلى المركز الثالث في الدوري مؤقتا.

ومن بين النقاط المضيئة في مساره في الفترة الأخيرة أن كارسيلا يعد حاسما في أغلب مباريات الدوري البلجيكي، حيث منح 8 تمريرات أعطت أهدافا لفريقه، وسجل 6 أهداف في مختلف المسابقات التي شارك فيها منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.

ويمني اللاعب المغربي النفس بكسب ثقة مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار، من جديد، بعدما منحه فرصا عديدة وآمن بقدراته في مناسبات مختلفة، خاصة منها تمثيل المغرب في "مونديال" روسيا الأخير، الذي شارك فيه لدقائق في محطة دور المجموعات، فيما لم تتم المناداة عليه في حقبة ما بعد روسيا.

وسبق لكارسيلا أن شارك مع "أسود الأطلس" في منافسات كأس إفريقيا سنة 2012، مع الناخب الوطني السابق، البلجيكي إيريك غيريتس، بالإضافة إلى مشاركته في "كان" 2017 بالغابون تحت قيادة رونار.

ويتطلع اللاعب إلى المشاركة في "المونديال" الإفريقي بمصر صيف السنة الجارية، ليرفع بذلك من رقم مشاركاته إلى ثلاث، في حين يبقى القرار بيد رونار الذي لم يحدد بعد ملامح المنتخب الجديد بعد مباريات تصفيات كأس إفريقيا، التي ما تزال منها مباراة وحيدة أمام مالاوي، مبرمجة يوم 23 من شهر مارس القادم، تعد شكلية بعد تأهل المغرب سلفا.

حري بالذكر أن المنتخب الوطني سيواجه أيضا يوم 26 مارس القادم منتخب الأرجنتين وديا، بملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة، قبيل 3 أشهر من انطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا.

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