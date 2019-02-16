الدوري الاحترافي: تعادل في تطوان وانتصار لوجدة

هسبريس من الرباط

عرفت الدورة 18 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" للقسم الأول، اليوم السبت، تعادلا في تطوان وانتصارا لمولودية وجدة.

نادي اتحاد طنجة أفلح، ضمن سير منافسات هذه الدورة، في الظفر بتعادل إيجابي، بنتيجة 1-1، خلال انتقاله لمواجهة المغرب التطواني.

أما "سندباد الشرق"، خلال استقباله لنادي الكوكب المراكشي، فقد سجّل هدفين في مرمى خصمه، منهيا المقابلة بحصة 2-1.