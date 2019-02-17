ميسي يربك جامعة كرة القدم قبل لقاء أسود الأطلس

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

مازالت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني، في 26 مارس المقبل، لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا بحر الأسبوع الجاري، من أجل تحديد عدد وأثمنة تذاكر المواجهة.

وقال مصدر جامعي، في تصريح لـ"هسبورت"، إن الاجتماع سيعقد بداية الأسبوع المقبل، بعد أن تكون الجامعة قد توصلت بمجموعة من المعطيات، التي ستحدد بناء عليها عدد التذاكر التي ستطبع وأثمنتها، ومن بينها ما إذا كان نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سيشارك فعلا في المواجهة أم لا.

وأربك تماطل الاتحاد الأرجنتيني في الحسم في مسألة مشاركة ميسي في هذه المواجهة السير العادي لتحضيرات اللجنة المنظمة للمباراة، خاصة في الشق المتعلق بالتذاكر، حيث ينتظر أن تعتمد تسعيرة مرتفعة في حال ما تأكدت مشاركة النجم الأرجنتيني مقابل انخفاضها في حال عدم استدعائه من قبل مدرب "ألبي سلستي" ليونيل سكالوني.

وكان كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، قد أكد في تصريحات صحافية أن ميسي سيلبي دعوة منتخب بلاده للمشاركة في وديتي المغرب وفنزويلا في حال ما وضع الناخب الأرجنتيني اسمه في القائمة النهائية التي ستشارك في اللقاءين.

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