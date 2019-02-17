نادي "الماص" يحسم الديربي الفاسي أمام الوداد

أوعنا بلعيد

حسم فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم نقاط الديربي رقم 31 أمام جاره الوداد الرياضي الفاسي، بعد أن هزمه بهدف نظيف برسم الجولة العشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي بالقسم الثاني.

واستعاد المغرب الفاسي المركز الثالث من فريق النادي القنيطري، الذي عاد بهزيمة بهدف نظيف من أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة، بعد أن ظفر "النمور الصفر" بالنقاط الثلاثة بفضل الهدف الذي سجله اللاعب عبد الصمد أمعيش في شوط المباراة الأول.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا، بلغ عدده 20 ألفا، بينهم 1000 مشجع "وفاوي"، تقاطروا على مدرجات المركب الرياضي بمدينة فاس من أجل تشجيع الفريقين. وقد كانت الغلبة لأنصار "الماص"، الذين هتفوا طيلة مجريات اللقاء بأسماء اللاعبين. كما رسموا لوحات تشجيعة مبهرة بالمدرجات ساهمت في إضفاء المزيد من الإثارة والتشويق على الديربي الفاسي.

ورغم أفضلية "الواف" من حيث الأداء الجماعي والفرص التي خلقها في اللقاء، فإن الهدف الذي سجله اللاعب أمعيش كان كافيا لمنح ثلاث نقاط مهمة وغالية للاعبي مصطفى المراني، مدرب "النمور الصفر"، الذين حققوا الأهم في إطار منافستهم على تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز، وهو أهم أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

ويدين "الماص" بفوزه إلى حارسه مراد إيزم، بعد إبعاده فرصا خطيرة، كانت أخطرها تسديدة البديل عثمان بنجلون، من داخل مربع العمليات، التي تصدى لها الحارس دقائق قليلة قبل إعلان الحكم حسن رحماني، الذي أثارت بعض قراراته حفيظة مشجعي "الواف"، عن نهاية المباراة.

واهتزت جنبات الملعب بعد التصدي الرائع لتلك التسديدة من قبل الحارس إيزم، الذي حرم الفريق المضيف من هدف محقق وتعديل النتيجة. كما ضيع "الواف" فرصا أخرى بسبب التسرع وقلة التركيز أمام المرمى، وهو ما سقط فيه أيضا فريق المغرب الفاسي، الذي لعب على الهجمات المرتدة، لا سيما في الشوط الثاني للمباراة بعد سيطرة واضحة لـ"الواف" الذي فعل كل شيء إلا التسجيل.

وضمن لاعبو "الماص"، بعد فوزهم في هذا الديربي، منحة خاصة إضافة إلى منحة المقابلة، خصصت للاعبي "الفريق الأصفر" تشجيعا لهم على تحقيق الفوز واحتلال المراكز المؤدية إلى تحقيق الصعود نهاية الموسم.

ويتزعم فريق نهضة الزمامرة، الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد بملعب الشيخ الأغضف أمام مضيفه شباب المسيرة، صدارة ترتيب القسم الثاني برصيد 40 نقطة، بعد خوضه عشرين جولة لم يذق خلالها طعم الهزيمة إلى الآن، بينما حافظ رجاء بني ملال على مركزه الثاني بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه أولمبيك الدشيرة. وتفصله ست نقاط عن متصدر الترتيب.

وشهدت مباراة الديربي بين "الواف" و"الماص" اشتباكا بين لاعبي الفريقين، مما تسبب في طرد اللاعب محمد سعود بعد ركله لاعب "الواف" ممادو، لينضاف بذلك إلى قائمة اللاعبين، الذين سيحرم "الماص" من خدماتهم في قمة الأسبوع الواحد والعشرين، أمام الراسينغ البيضاوي، يوم الأحد من الأسبوع المقبل، بالمركب الرياضي بفاس. فيما سيرحل "الواف" المحتل للمركز الثالث عشر، يوم السبت القادم، لمواجهة أولمبيك الدشيرة.

ويحتاج "الماص" إلى 20 نقطة خلال العشر جولات المقبلة، من أجل حسم صعوده إلى القسم الممتاز. بينما سيقاتل "الواف" لتحقيق إحدى الرتب الست الأولى لضمان مركزه بالقسم الثاني إن لم تحدث المفاجأة وقام بتحقيق انتصارات متتالية، مما سيجعله أحد المرشحين لتحقيق الصعود، رغم صعوبة مهمته بعد تأخره إلى حدود الجولة العشرين بفارق 12 نقطة عن رجاء بني ملال صاحب المركز الثاني.