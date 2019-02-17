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الرئيسية | رياضة | الوداد يهزم الفتح بالرباط ويعزز صدارته للبطولة

الوداد يهزم الفتح بالرباط ويعزز صدارته للبطولة

الوداد يهزم الفتح بالرباط ويعزز صدارته للبطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات )*
الأحد 17 فبراير 2019 - 17:29

حَسَمَ فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأحد، بمضيفه الفتح الرياضي، بعد أن تغلَّب عليه بهدف نظيف، في مباراة الجولة 18 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتَميَّزت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، بندية كبيرة بين عناصر الفريقين، بقي في ظله اللعب مقتصرا بشكل كبير على وسط الميدان، مع بعض المناورات الهجومية من الجانبين، بقيت محتشمة، فيما كاد بديع أووك، أن يهز شباك الفتح في الدقيقة 12، بعد هفوة من حارس الفريق الرباطي.

وتحرَّك الخط الأمامي للفريق البيضاوي، خلال دقائق الثلث الثاني من الشوط الأول، من خلال تحركات ومناورات هجومية مسترسلة، خصوصا من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب بديع أووك.

وتواصلت التحركات الهجومية لأبناء المدرب فوزي البنزرتي، في باقي الدقائق، حيث فوت أمين تيغزوي، أبرز فرصة للتهديف في الشوط الأول، في حدود الدقيقة 30، قبل أن يمنع القائم كرة من رجل أيمن الحسوني، من هز شباك، في الدقيقة 33.

وانطلقت مجريات الجولة الثانية بنفس سيناريو الجولة الأولى، مع محاولات من الفريق الرباطي، للبحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق البيضاوي، فيما رد عليها رفاق العميد عبد اللطيف نوصير، ببعض المناورات والانسلالات الهجومية.

وطَالَبَ أيوب سكومة، الحكم الرداد، بركلة جزاء في حدود الدقيقة 56، بعد إسقاطه في المعترك من المدافع كومارا، فيما واصل لاعبو الخط الأمامي للوداد، مناوراتهم سعيا وراء إحراز هدف حسم النقاط الكاملة، قبل أن يحتسب الحكم داكي الرداد، ركلة جزاء للوداد في حدود الدقيقة 76 ترجمها يحيى جبران، لهدف الفوز.

وعزَّز الوداد الرياضي، صدارته لترتيب البطولة بثلاث نقاط إضافية، إذ بلغ رصيده النقطة 36، في الوقت الذي جمدت الهزيمة رصيد الفتح الرباطي، في 22 نقطة، في المركز الثامن.

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