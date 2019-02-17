ناناح ينقذ الرجاء من الخسارة أمام نادي برشيد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أَنْهَى التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها، تفاصيل المباراة التي جمعت بين فريقي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، وضيفه يوسفية برشيد، برسم نزال الجولة 18 من منافسات الدوري الاحترافي.

وحَاوَلَ لاعبو الرجاء الرياضي الضغط مبكرا على مرمى يوسفية برشيد، بحثا عن إحراز هدف السبق، من خلال خلق بعض التحركات الهجومية، الشيء الذي أثمر هزَّ شباك الضيوف، في حدود الدقيقة 11، عن طريق اللاعب سفيان رحيمي.

وبحث أبناء المدرب الصديقي، عن الرد على هدف الرجاء، غير أن تحركاتهم بقيت محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، فيما كان محسن ياجور، قريبا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 30، من تسديدة مركزة من خارج معترك العمليات، لولا التصدي الناجح لحارس الضيوف.

واحتج لاعبو يوسفية برشيد، بشدة على الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، في حدود الدقيقة 40، مطالبين إياه باحتساب ركلة جزاء، قبل أن تنهي صافرته تفاصيل الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف.

وبَدأت مجريات الجولة الثانية، على وقع بحث عناصر يوسفية برشيد عن مباغتة دفاع وحارس الفريق البيضاوي، إذ حرمهم القائم والعارضة في مناسبتين من إحراز هدف التعادل، في الدقيقة 53، رد عليها الرجاء، بعد ذلك بدقيقة واحدة، بمرتد هجومي تمكن من خلاله اللاعب محمود بنحليب، من إحراز الهدف الثاني.

واستمر بعد ذلك، بحث الضيوف عن هدف تقليص الفارق، ليحتسب الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، ركلة جزاء لليوسفية في الدقيقة 71، تكلف اللاعب محمد الفقيه، بترجمتها إلى الهدف، ليقلص بذلك النتيجة.

وعاد محمد الفقيه، ليهدِّد مرمى الزنيتي، بعد ذلك بأربع دقائق، إذ ضغط رفاقه بحثا عن هدف التعديل، في الوقت الذي اختارت العناصر الرجاوية، الانكماش الدفاعي والتراجع للوراء في باقي دقائق المواجهة، مع الاعتماد على المرتدات الهجومية، الشيء الذي استغله الضيوف، ليتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84، بطريقة رائعة من رأسية اللاعب الواكيلي.

وفي الوقت الذي تسير مجريات المباراة نحو نهايتها، تمكن اللاعب أيت أحمد، من اقتناص الهدف الثالث لليوسفية، في الدقيقة 87، غير أن أيوب نناح، تمكن من تعديل النتيجة، في الوقت الضائع، لتنهي صافرة اليعكوبي، تفاصيل المباراة بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل شباك.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، ليتساوى رصيدهما في المركز الرابع، برصيد 25 نقطة.

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