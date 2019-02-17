زياش ومزراوي يهزمان العلوش في "الإيرديفيزي"‬

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه أجاكس أمستردام لكرة القدم إلى تحقيق الفوز وإلحاق هزيمة ثقيلة قوامها خمسة أهداف نظيفة بضيفه إن أي سي بريدا، برسم الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وتألق الدوليان المغربيان نصير مزراوي وحكيم زياش خلال المباراة التي جرت على أرضية ملعب "يوهان كرويف"، بعد أن قرر المدرب الهولندي إيريك تين هاج الدفع بهما بشكل أساسي منذ بداية اللقاء على غرار جل مباريات الفريق خلال الموسم الحالي، بينما لعب منير العلوش كأساسي بقميص بريدا.

وتمكن أجاكس من افتتاح حصة التهديف عن طريق لاعبه دوشان تاديتش في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء حصل عليها النجم المغربي زياش، لينتهي شوط المباراة الأول بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف. وبتمريرة "أسيست" من رجل حكيم زياش أضاف كاسبير دولبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 53، ومن نيران صديقة سجل جيرفين كاسترين الهدف الثالث في الدقيقة 59 في شباك زميله بنجامين فان ليير، حارس بريدا.

وعاد المهاجم الصربي تاديتش ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لأجاكس في الدقيقة 67. واختتم العملاق الهولندي مهرجان الأهداف من رجل حكيم زياش، بهدف حمل بصمة مغربية بامتياز، بعد توصل زياش بتمريرة "أسيست" من رجل مواطنه وزميله مزراوي، ليسكنها الشباك في الدقيقة 71.

وخطف المايسترو حكيم زياش نجومية اللقاء بعد مساهمته في هدف، كما أعطى تمريرتي "أسيست"، وخلق 8 فرص للتسجيل، وقام بأربع مراوغات ناجحة، وسدد 5 كرات مؤطرة تجاه المرمى، كما نفذ 11 ركنية، واستعاد 6 كرات من الخصم بفضل الواجبات الدفاعية التي قدمها في المباراة، والتي تسببت في حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 65.

وحصل متوسط ميدان "الأسود" على تقييم 9.3 نقط، من مؤشر هوسكوريد، وهو الأعلى ضمن قائمة اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء من كلا الفريقين، كما تم اختياره نجما للمباراة؛ بينما حصل نصير مزراوي على 7.3 نقط بعد خوضه دقائق اللقاء كاملة.

ورفع أجاكس رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر آيندهوفن؛ فيما ظل بريدا متذيلا لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.