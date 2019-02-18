24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجوم الويب المغربي
- سلطات الدار البيضاء تتحرك لتسهيل دينامية السير
- المكفوفون يحذرون من عمليات انتحارية بالمغرب
- بعدَ "مسيرة الغضب" .. أطباء الأسنان يتوعدون وزير الصحة بالتصعيد
- مبشّر إسباني بين قتلى هجوم مسلّح في بوركينافاسو
بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم (5.00)
- تبرع محسنة بمليار للمدارس يثير إعجاب نشطاء بـ"فهرية المغرب" - (121)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (92)
- باشا: التجنيد يهم أبناء المسؤولين .. الثروة للأغنياء والوطنية للفقراء - (66)
- ضحايا الرعي الجائر والمِلْك الغابوي يحتجون ضد "التمييز العنصري" - (45)
- رئيسة حزب جزائري: رأيت بوتفليقة "حزينا" بالمنام - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الماص" يهيكل مكتبه المسير لتحقيق حلم الصعود
عقد مروان بناني، رئيس فريق المغرب الرياضي الفاسي،اجتماعا مع إسماعيل الجامعي، الرئيس المنتدب للنمور الصفر والمفوض من طرف الرئيس على الأقل حتى نهاية الموسم، واتفقا على إجراء بعض التعديلات في تشكيلة المكتب المسير.
وتأتي الخطوة الجديدة لإدارة المغرب الفاسي في إطار ضخ دماء جديدة بهدف خلق نوع من التجانس بين أعضاء المكتب المسير للماص، وبهدف ضمان فعالية أكبر لتدبير ما تبقى من الموسم الرياضي.
وقرر مروان بناني، رئيس الفريق، في إطار الصلاحيات التي خولت له بالجمع العام الأخير، أثناء لقائه بإسماعيل الجامعي، الرئيس المنتدب ورئيس البنيات التحتية، إجراء بعض التعديلات في تشكيلة المكتب المسير حيث تم تكليف محمد النصيري، بمنصب المستشار للرئيس المنتدب.
وترأس خالد جسوس اللجنة الطبية، كما سيتقلد منصب نائب الرئيس على غرار هشام الجامعي، ومحمد جسوس، وخالد الجامعي، الذي سيتكلف كذلك بمنصب رئيس اللجنة التنظيمية واللوجيستيك، وخالد بنمنصور، كرئيس لجنة التسويق.
وتكلف نائب الرئيس عماد المراكشي، بمدرسة النادي، فيما يبقى رضا الزعيم، الناطق الرسمي باسم الفريق ونائب الرئيس، وأنيطت مهمة الكاتب العام بعمر بنيس، وينوب عنه يوسف الفيلالي، ومحمد السوسي صدوق، كأمين للمال وينوب عنه سليم مكوار، ويتقلد وليد ايت الزويت، منصب المستشار.
وتسعى مكونات الماص إلى تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز بالدوري المغربي الاحترافي، وهو أبرز أهداف الموسم الحالي التي يعمل الفريق على تحقيقها، بدعم كبير من جماهير النادي التي تتقاطر بشكل مكثف على مدرجات المركب الرياضي، خلال مباريات الموسم الحالي لتقديم دعمها ومساندتها للاعبين بغية تحقيق المبتغى.
ويحتل النمور الصفر المركز الثالث في ترتيب الدوري المغربي الاحترافي بالقسم الثاني برصيد 32 نقطة بعد مرور 20 جولة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن رجاء بني ملال، صاحب المركز الثاني.