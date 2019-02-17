بلهندة يؤكد جاهزيته لمباراتي مالاوي والأرجنتين

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي يونس بلهندة فريقه غلطة سراي إلى تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، من أمام مضيفه قاسم باشا، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مجريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

ويدين فريق غلطة سراي بفوزه للجزائري سفيان فيغولي، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و54 و68، وللمغربي يونس بلهندة، الذي افتتح حصة التهديف في الدقيقة 22، بينما سجل هدف أصحاب الأرض اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 14.

وتألق بلهندة خلال اللقاء، بعد أن تمكن من التسجيل، كما ساهم بتمريرة أسيست إلى زميله سفيان فيغولي.

وقدم بلهندة أداء لافتا، باعثا بذلك برسالة واضحة إلى الفرنسي هيرفي رونار، مدرب "الأسود"، حول جاهزيته قبل إجراء مباراة مالاوي، ضمن الجولة الأخيرة في التصفيات الإفريقية 2019، وكذا المواجهة الودية أمام المنتخب الأرجنتيني.

وشكل نجم المنتخب المغربي خطورة كبيرة على دفاع الخصم، كما تألق في تأدية أدواره التكتيكية المتمثلة في الربط بين خطي الوسط والهجوم، حيث ساند الخط الأمامي، وتمكن من تسديد أربع كرات خطيرة نحو المرمى، ونفذ ثلاث ركنيات، واستعاد كرتين من الخصم.

وحصل بلهندة على تقييم 8.4 نقاط، بعد أدائه الكبير، وتم اختياره كثاني أفضل لاعب في اللقاء خلف الجزائري فيغولي، الذي حصل على 9.3 نقاط، من مؤشر هوسكوريد، بفضل "الهاتريك" الذي سجله خلال المباراة.

وعقب هذا الفوز رفع غلطة سراي رصيده إلى 42 نقطة بعد مرور 22 جولة، محتلا بذلك الصف الثاني خلف المتصدر إسطنبول باشاك شهير، بينما تجمد رصيد فريق قاسم باشا عند النقطة 29، محتلا بذلك المركز الثامن.