24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- اليماني وأسعار المحروقات
- أضرار تلوث الهواء
- معهد رويشة ينثر عبق الموروث الفني في خنيفرة
- اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد
اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)
معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)
أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير (5.00)
- تبرع محسنة بمليار للمدارس يثير إعجاب نشطاء بـ"فهرية المغرب" - (133)
- بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم - (123)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (110)
- أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير - (89)
- ترامب يُقر سيادة المغرب بالصحراء .. و"الجبهة" تعيش أياماً سوداء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرياض تفاوض لعقد رعاية مع مانشستر يونايتد
أعلنت الحكومة السعودية أنها تتفاوض على عقد رعاية لنادي مانشستر يونايتد، ونفت رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي الانجليزي.
وأوضح وزير الاعلام السعودي تركي الشبانه، على حسابه بموقع "تويتر"، أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبحث مشروع رعاية إعلانية.
وقال المسؤول إن الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد "عارية عن الصحة تماما".
وأضاف: "النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتبلغ استثماراته 250 مليار دولار في شركات سعودية وأجنبية، وأعلن أنه يسعى لتنويع أصوله ورفع الاستثمارات حتى 400 مليار دولار بحلول 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
يا أسفاه