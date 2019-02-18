الرياض تفاوض لعقد رعاية مع مانشستر يونايتد

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة السعودية أنها تتفاوض على عقد رعاية لنادي مانشستر يونايتد، ونفت رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي الانجليزي.

وأوضح وزير الاعلام السعودي تركي الشبانه، على حسابه بموقع "تويتر"، أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبحث مشروع رعاية إعلانية.

وقال المسؤول إن الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد "عارية عن الصحة تماما".

وأضاف: "النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتبلغ استثماراته 250 مليار دولار في شركات سعودية وأجنبية، وأعلن أنه يسعى لتنويع أصوله ورفع الاستثمارات حتى 400 مليار دولار بحلول 2020.