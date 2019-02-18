ليفربول يتربص بباييرن ميونخ وبرشلونة يتحدى ليون

ديريك ويلسون*

تتأهب كرة القدم الأوروبية لمواجهتين جديدتين بين الكرة الإنجليزية ونظيرتها الألمانية مع استكمال فعاليات جولة الذهاب في الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال الأوروبي خلال اليومين المقبلين.

ويستضيف ليفربول الإنجليزي فريق بايرن ميونخ الألماني غدا الثلاثاء فيما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على شالكه الألماني بعد غد الأربعاء.

وفي نفس الجولة ، يحل برشلونة الإسباني ضيفا على ليون الفرنسي غدا كما يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا برفقة فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي حيث يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد بعد غد.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى علاج بعض المشاكل الدفاعية في الفريق استعدادا للمواجهة الصعبة غدا.

ويغيب عن صفوف الفريق اللاعب جو جوميز بسبب الإصابة في ساقه كما يغيب زميله فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف علما بأنه يمثل حجر الزاوية في خط دفاع الفريق.

كما يرجح أن يغيب عن صفوف ليفربول في هذه المباراة اللاعب ديان لوفرين حيث لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة في أربطة الركبة.

ولهذا ، ينتظر أن يدفع كلوب باللاعب فابينيو أو جوردان هيندرسون إلى جانب جويل ماتيب في مركز قلب الدفاع.

ويرى أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أن هذا لن يكون مشكلة لأن الفريق اعتاد على هذا مشيرا إلى أن كل لاعبي الدفاع يستطيعون التواصل والتعاون سويا ويعرف كل منهم الآخرين جيدا وهو أمر مهم لأي فريق.

ويخوض بايرن مباراة الغد بمعنويات مرتفعة بعدما قلص الفارق مع بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) ولكنه سيفتقد جهود مدافعه جيروم بواتينج بسبب آلام في المعدة فيما ينتظر أن يشارك كينجسلي كومان في المباراة رغم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق بالبوندسليجا يوم الجمعة الماضي.

ونقل موقع النادي على الانترنت عن سيرج نابري لاعب الفريق قوله : "الجميع يترقبون المباراة بجدية بالغة... الأجواء خاصة للغاية. أنتظر مباراة مثيرة للغاية".

ورغم هذا ، يملك بايرن سجلا متواضعا على استاد "آنفيلد الأسطوري" ولم يسجل أي هدف على هذا الملعب منذ 1971 حيث تعادل سلبيا في 1971 و1981 .

وفي المواجهة الأخرى بين الكرة الإنجليزية ونظيرتها الألمانية ، يتطلع مانشستر سيتي إلى خطوة جديدة جيدة على طريق البحث عن اللقب في البطولات الأربع التي ينافس فيها هذا الموسم حيث يحل الفريق ضيفا على شالكه صاحب المركز الرابع عشر في البوندسليجا حاليا.

وتأتي هذه المباراة في وسط ثلاث مباريات مهمة للفريق في غضون ثمانية أيام حيث فاز الفريق على مضيفه نيوبورت 4 / 1 أمس الأول السبت في الدور الخامس (دور الستة عشر) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كما يلتقي تشيلسي يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ، بعد الفوز على نيوبورت ، : "ننافس في كل البطولات الأربعة ونقبل كل التحديات... واجهنا فريقا من دوري الدرجة الثانية ثم نخوض مباراة في دوري الأبطال الأوروبي. علينا التأقلم مع هذا وتغيير العقلية وتغيير طريقة اللعب".

وفي المقابل ، يمكن لشالكه أن يحصل على دفعة معنوية من تعادله السلبي مع فرايبورج بالبوندسليجا أمس الأول السبت رغم طرد أحد لاعبي شالكه في الشوط الأول من المباراة.

وقال الويلزي الشاب رابي ماتوندو لاعب الفريق والقادم من صفوف فريق الشباب بالسيتي : "علينا أن نتعافى سريعا حتى نتسم بالانتعاش في مواجهة مانشستر سيتي... أتطلع للعب أمام فريقي السابق".

وتبدو صفوف برشلونة شبه مكتملة قبل المواجهة المرتقبة غدا مع مضيفه ليون الذي يفتقد في هذه المباراة لجهود مهاجمه نبيل فقير بسبب الإيقاف.

وقال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة : "الفريق بحال مناسبة الآن لخوض المباريات الكبيرة المقبلة".

ويستعيد برشلونة إلى صفوفه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد التعافي من الإصابة فيما يغيب البلجيكي الدولي توماس فيرمايلين.

ومثلما هو الحال بالنسبة لأتلتيكو مدريد ، خسر يوفنتوس نهائي البطولة مرتين في النسخ القليلة الماضية ولكن تعاقده مع رونالدو يعزز فرص الفريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وقال ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط الفريق ، في تصريحات صحفية ، : "نشعر بقوة فريقنا رغم خروجنا من بطولة كأس إيطاليا أمام أتالانتا... وبخلاف هذا ، حققنا نتائج رائعة في الموسم الحالي".

وحذر بيانيتش من قوة أتلتيكو الذي يحلم بخوض المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم والمقررة على ملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد في أول حزيران/يونيو المقبل.

وقال بيانيتش : "سيكون لدى أتلتيكو حافزا إضافيا لأنه يريد خوض النهائي على ملعبه بعدما خسر النهائي مرتين في آخر خمسة مواسم".

وينتظر أن يستعيد أتلتيكو إلى صفوفه في هذه المباراة اللاعب كوكي نجم خط وسط الفريق بعدما غاب عن المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع حيث تدرب اللاعب مع الفريق أمس الأحد.

كما ينتظر أن يعود لصفوف الفريق المهاجم الإسباني الخطير دييجو كوستا بعدما غاب عن الملاعب عشرة أسابيع للإصابة في كاحل القدم وإجراء جراحة فيما لا يزال زميله لوكاس هيرنانديز في مرحلة العلاج.