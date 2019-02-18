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كُتّاب وآراء
الكوكب المراكشي يَستغني رسميا عن المدرب العامري
قَرَّرَ المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي، إقالة المدرب عزيز العامري من مهامه التدريبية، بعد الهزيمة الرابعة التي تلقاها السبت الماضي، أمام فريق مولودية وجدة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الاحترافي المغربي، حيث عجز المدرب عن إخراج الفريق من دائرة الخطر، وقيادته نحو العودة إلى السكة الصحيحة من خلال تحقيق الانتصارات.
وعَلِمت "هسبورت"، أن الإدارة قد اتفقت على التخلي عن خدمات المدرب عزيز العامري، بعد قيادته "فارس النخيل" في خمس مباريات فقط، حقَّق خلالها فوزا وحيدا وأربع هزائم، هذا في الوقت الذي يتمركز فيه في الرتبة الأخيرة ضمن سبورة ترتيب الدوري الاحترافي المغربي بـ16 نقطة، وهو ما جعل المسؤولين المراكشيين يتخذون هذا القرار، قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل نهاية الموسم الجاري.
وأكَّد عزيز العامري، مدرب فريق الكوكب المراكشي، في اتصال مع "هسبورت"، أن الانفصال تم بالتراضي مع مسؤولي الكوكب المراكشي، بعد عقد جلسة جمعت الطرفين، مشيرا إلى أن مهمته قد انتهت رفقة "فارس النخيل" قبل نهاية الموسم الجاري.
وكَانَ عزيز العامري، قد تولى مهمة الإشراف على الفريق "المراكشي"، خلفا للمدرب فوزي جمال الذي تمَّت إقالته قبل نهاية مرحلة الذهاب من الدوري الاحترافي المغربي، إذ من المرتقب أن تقوم الإدارة بتعيين المدير التقني عز الدين بنيس مدربا مؤقتا، بعد رحيل العامري.