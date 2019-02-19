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كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يغري لاعبيه ماليا للفوز بلقب الدوري
استعاد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم حظوظه بشكل كبير، من أجل المنافسة على نيل لقب البطولة المغربية الاحترافية بالقسم الممتاز للمرة الثانية على التوالي وملاحقة المتصدر الوداد الرياضي إلى الجولة الأخيرة.
ويراهن مسؤولو فارس البوغاز على المباريات الـ12 المتبقية في الدوري المغربي الاحترافي، من أجل تحقيق لقب الدوري أو احتلال إحدى المراتب المؤدية إلى المشاركة في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقرر المكتب المسير لاتحاد طنجة رفع قيمة مكافأة الفوز في المباريات إلى مليون سنتيم، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم كل ما في جعبتهم وملاحقة المتصدر الوداد الرياضي برصيد 36 نقطة، بعد خوض الفريق الأحمر لسبع عشرة مباراة؛ بينما يحتل طنجة المركز الثاني، برصيد سبع وعشرين نقطة، بعد خوضه لثماني عشرة جولة.
وانتفض ممثل الكرة الطنجاوية في الجولات الأخيرة، وتمكن من تحقيق أربعة انتصارات متتالية، قبل أن يتعادل في مباراته الأخيرة بديربي الشمال أمام مضيفه المغرب الرياضي التطواني بهدف لمثله، برسم الجولة الثامنة عشرة.