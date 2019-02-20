"الماص" يعوّل على دعم الجمهور قبل لقاء "الراك"

أوعنا بلعيد

يعوّل مسؤولو فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم على دعم جماهير النادي وحضورها المكثف، يوم الأحد المقبل، أمام الراسينغ البيضاوي، برسم قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي بالقسم الثاني.

وأطلق الفريق حملة "التيران يضور، يوم 24 فبراير، نعم نستطيع فعلها"، تشجيعا لجماهير الفريق والمتعاطفين مع النمور الصفر، من أجل الحضور والتقاطر على مدرجات المركب الرياضي بمدينة فاس، والذي سيكون مسرحا لمواجهة القمة أمام الراسينغ البيضاوي.

ولبّى الجمهور المصاوي النداء، وحضر بأعداد غفيرة بلغت 20 ألفا، خلال مباراة الديربي أمام الوداد الرياضي الفاسي، والتي عرفت فوز رجال مصطفى المراني، مدرب "الماص"، بهدف نظيف، حيث ساند اللاعب رقم "12"، النمور الصفر منذ بداية اللقاء إلى نهايته. كما رسمت لوحات تشجيعية راقية بالمدرجات أضفت إثارة وندية على مجريات اللقاء.

وبهذه المناسبة، تقدم المكتب المسير للفريق، برئاسة مروان بناني والرئيس المنتدب إسماعيل الجامعي، وكل مكونات النادي، بالشكر الجزيل للجمهور الماصاوي الوفي بقيادة الفصيل المساند أولتراس "فاطال تايغرز" على دعمهم ومساندتهم للاعبين طيلة أطوار مقابلة الديربي.

وثمّن مسؤولو "الماص" المجهودات الكبيرة التي يبذلها الجمهور في مختلف المباريات منذ انطلاق الموسم الحالي وحضوره المكثف إلى الملعب، من أجل تشجيع اللاعبين ومساندتهم على تحقيق الانتصارات؛ وهو ما سيخول للمجموعة تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في الصعود إلى القسم الممتاز.