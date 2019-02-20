24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر (5.00)

  2. هيئات حقوقية ترفض معاكسة الدستور بـ"حل جذور" (5.00)

  3. تنصيب محمد يعقوبي واليا وعاملا على عمالة الرباط (5.00)

  4. "حملة المقاطعة" المغربية تخفض مبيعات وأرباح "دانون" الدولية (5.00)

  5. الأمن الفرنسي يقتل رجلا بالرصاص بعد حادثة طعن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الماص" يعوّل على دعم الجمهور قبل لقاء "الراك"

"الماص" يعوّل على دعم الجمهور قبل لقاء "الراك"

"الماص" يعوّل على دعم الجمهور قبل لقاء "الراك"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 06:02

يعوّل مسؤولو فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم على دعم جماهير النادي وحضورها المكثف، يوم الأحد المقبل، أمام الراسينغ البيضاوي، برسم قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي بالقسم الثاني.

وأطلق الفريق حملة "التيران يضور، يوم 24 فبراير، نعم نستطيع فعلها"، تشجيعا لجماهير الفريق والمتعاطفين مع النمور الصفر، من أجل الحضور والتقاطر على مدرجات المركب الرياضي بمدينة فاس، والذي سيكون مسرحا لمواجهة القمة أمام الراسينغ البيضاوي.

ولبّى الجمهور المصاوي النداء، وحضر بأعداد غفيرة بلغت 20 ألفا، خلال مباراة الديربي أمام الوداد الرياضي الفاسي، والتي عرفت فوز رجال مصطفى المراني، مدرب "الماص"، بهدف نظيف، حيث ساند اللاعب رقم "12"، النمور الصفر منذ بداية اللقاء إلى نهايته. كما رسمت لوحات تشجيعية راقية بالمدرجات أضفت إثارة وندية على مجريات اللقاء.

وبهذه المناسبة، تقدم المكتب المسير للفريق، برئاسة مروان بناني والرئيس المنتدب إسماعيل الجامعي، وكل مكونات النادي، بالشكر الجزيل للجمهور الماصاوي الوفي بقيادة الفصيل المساند أولتراس "فاطال تايغرز" على دعمهم ومساندتهم للاعبين طيلة أطوار مقابلة الديربي.

وثمّن مسؤولو "الماص" المجهودات الكبيرة التي يبذلها الجمهور في مختلف المباريات منذ انطلاق الموسم الحالي وحضوره المكثف إلى الملعب، من أجل تشجيع اللاعبين ومساندتهم على تحقيق الانتصارات؛ وهو ما سيخول للمجموعة تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في الصعود إلى القسم الممتاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.