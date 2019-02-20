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الرئيسية | رياضة | رئيس نادي برشلونة يراهن على ميسي بعد 2021

رئيس نادي برشلونة يراهن على ميسي بعد 2021

رئيس نادي برشلونة يراهن على ميسي بعد 2021
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 00:45

قال رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إنه يثق في أن هدافه التاريخي ليونيل ميسي سيواصل مشواره لما بعد عقده الحالي مع الفريق، الذي يمتد حتى صيف 2021، لكنه أكد أن الفريق يعمل من الآن للإعداد لمستقبل بدون النجم الأرجنتيني.

وصرح بارتوميو، في مقابلة نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بقوله "نفكر في هذا، لكن هذا مستقبل لايزال بعيدا، إنه لاعب شاب، لديه 31 عاما، مردوده مميز للغاية، يلعب أفضل في كل مباراة، لا أعلم كيف يفعل ذلك".

وتابع: "عندما سيكف ميسي عن اللعب لبرشلونة، لن يستطيع أحد تعويضه، سيكون الأمر مستحيلا. فخلف ميسي لا يوجد أحد، لا في برشلونة ولا في سواه. مدرب الفريق وقتها سيكون عليه التفكير واختيار طريقة لعب الفريق".

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