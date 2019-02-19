24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- "دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- أقوى من السرطان
العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)
الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)
- بنكيران يتهم وزير التربية بمخالفة الملك و"لوبي الفرنسية" بالهيمنة - (188)
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط - (146)
- الجزائر تستعد لمسيرات غاضبة .. وبوتفليقة يدعو إلى وحدة البلاد - (80)
- المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين - (75)
- الأمم المتحدة ترمي المغرب بالاعتقال التعسفي وتطلب سراح بوعشرين - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم أرقام قياسية أمريكية
تعهد المهاجم السويدي المخضرم،زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يبدأ موسمه الثاني في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين مع لوس أنجليس غالاكسي، بتحطيم كل الأرقام القياسية في المسابقة.
ولم يخش إبراهيموفيتش في التعهد، أمام مشجعي غالاكسي، بأنه سيحقق انجازات كبيرة في موسم 2019.
زلاتان، ردا على سؤال حول ما سيقدمه مع الفريق في الموسم الجديد، بعدما شكك هو مسبقا في استمراره من عدمه بصفوف غالاكسي، قال: "هذا الموسم سأحمل لكم شيئا. سأحطم كل رقم من الارقام القياسية في الموسم بالدوري الامريكي للمحترفين".
وأصبح إبراهيموفيتش، صاحب الـ37 عاما الذي انضم لغالاكسي في مارس الماضي وخاض أولى مبارياته في أول أبريل 2018، أفضل مهاجم في الفريق؛ وخاض 27 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع ستة أخرى.