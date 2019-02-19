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الرئيسية | رياضة | إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم أرقام قياسية أمريكية

إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم أرقام قياسية أمريكية

إبراهيموفيتش يتعهد بتحطيم أرقام قياسية أمريكية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:50

تعهد المهاجم السويدي المخضرم،زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يبدأ موسمه الثاني في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين مع لوس أنجليس غالاكسي، بتحطيم كل الأرقام القياسية في المسابقة.

ولم يخش إبراهيموفيتش في التعهد، أمام مشجعي غالاكسي، بأنه سيحقق انجازات كبيرة في موسم 2019.

زلاتان، ردا على سؤال حول ما سيقدمه مع الفريق في الموسم الجديد، بعدما شكك هو مسبقا في استمراره من عدمه بصفوف غالاكسي، قال: "هذا الموسم سأحمل لكم شيئا. سأحطم كل رقم من الارقام القياسية في الموسم بالدوري الامريكي للمحترفين".

وأصبح إبراهيموفيتش، صاحب الـ37 عاما الذي انضم لغالاكسي في مارس الماضي وخاض أولى مبارياته في أول أبريل 2018، أفضل مهاجم في الفريق؛ وخاض 27 مباراة سجل فيها 22 هدفا وصنع ستة أخرى.

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